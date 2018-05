Foto: Instagram

MLADA zvijezda Camila Cabello priznala je da se godinama bori s opsesivno-kompulzivnim poremećajem.

Bivša članica benda Fifth Harmony za Cosmopolitan je otvoreno progovorila o poremećaju s kojim se naučila nositi.

"Čudno je kad imaš opsesivno-kompulzivni poremećaj. Sada mi je smiješno kad o njemu razmišljam. Svatko se na drugačiji način bori sa stresom. Kada razmišljam o nekim stresnim situacijama, one će mi prolaziti kroz glavu iznova i iznova, bez obzira na to koliko puta stignem do pozitivnog ishoda, uvijek osjećam da bi nešto moglo poći po krivu", rekla je.

"Nisam znala što je to, a kada sam otkrila, naučila sam to kontrolirati i počela sam se osjećati puno bolje.Sad se osjećam toliko više u kontroli - do točke da razmišljam: Pa to je samo moj OKP", dodala je.

21-godišnja superzvijezda, koju na Instagramu prati više od 19 milijuna ljudi, progovorila je i o odlasku iz benda Fifth Harmony te otkrila kako uživa u solo karijeri jer njezin rad "u potpunosti reprezentira nju".