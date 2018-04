Slavna pjevačica progovorila o svojoj bolesti: "Pobacila sam na pozornici pred tisućama ljudi"

Foto: Instagram

PJEVAČICA Halsey, koja je bila nominirana za Grammyja, u posljednjem intervjuu koji je dala progovorila je o svojoj borbi s endometriozom. Njeno stanje toliko je ozbiljno da je na pozornici tijekom koncerta doživjela spontani pobačaj, zbog čega je odlučila zamrznuti svoje jajne stanice.

Godinama su 23-godišnju Halsey mučile bolne mjesečnice, a liječnici njene simptome nisu ozbiljno shvaćali te su joj uporno postavljali pogrešnu dijagnozu.

Nakon što je doživjela pobačaj pred tisućama ljudi shvatila je da je vrijeme da ozbiljno razmisli o svom zdravlju i plodnosti. Nasreću, susrela je liječnike koji su prepoznali od čega boluje.

"Liječnici umanjuju naša iskustva kad nam treba pomoći. Cijeli moj život majka mi je govorila da žene u našoj obitelji imaju bolne mjesečnice. To je bilo nešto za što je ona mislila da se s tim trebamo nositi", započela je Halsey.

Dodala je su PMS i grčevi jedno, a endometrioza je nešto puno gore.

"Kad sam krenula na turneje, koncerte i putovanja, stres je pojačao simptome i mjesečnice su mi bile puno gore. Padala sam u nesvijest cijelo vrijeme. Postavili su mi krivu dijagnozu, tvrdili su da patim od kroničnog umora i tjeskobe, tvrdili su da padam u nesvijest jer sam tjeskobna", ispričala je.

Na jednoj od turneja probudila se u strašnim bolovima te je obilno krvarila. Istrčala je iz autobusa u kojem je išla na turneju i utrčala u WC obližnjeg hotela.

"Nakon nekoliko minuta probudila sam se na podu WC-a i izašla na parkiralište, gdje sam se opet srušila. Moj menadžer me odvezao u bolnicu", opisala je.

Tog puta liječnici su tvrdili da su razlozi njenih problema dehidracija, stres i tjeskoba.

"Puno puta su mi rekli da je to sve u mojoj glavi", dodala je.

Doktorica Thais Aliabadi prva je koja je prepoznala tegobe s kojima se Halsey bori.

"Bio je to gorko-sladak osjećaj. Osjećala sam olakšanje jer sam konačno znala da ja to ne izmišljam, no s druge strane bilo je grozno što s tim moram živjeti", rekla je.

Nakon dijagnoze krenula je na turneju i neplanirano ostala trudna.

"Prije nego što sam shvatila što će to značiti za mene, moju budućnost, karijeru, život, vezu, sljedeće što se dogodilo bio je pobačaj. Usred koncerta. Osjećaj dok gledate nekoliko tinejdžera u lice, a istodobno krvarite i morate odraditi show...", otkrila je.

Kako kaže, nakon toga odlučila je da joj se više neće događati da ne može napraviti nešto što želi zbog svoje bolesti i potražila je pomoć. Prije godinu dana bila je na operaciji, a dva tjedna nakon nje hodala je po crvenim tepihu Grammyja sa šavovima.

Dodala je da to nije jedini medicinski zahvat kojem se morala podvrgnuti. Uskoro planira zamrznuti svoje jajne stanice.

"Kad to ljudima kažem čude se jer imam samo 23 godine. No rezerva mi je jako važna, moram biti agresivna kad je riječ o mojoj plodnosti", dodala je.

"Reproduktivne bolesti su frustrirajuće jer se osjećate manje ženom zbog njih. Ne osjećate se seksi, ne osjećate se ponosno, osjećate se beznadno", dodala je.