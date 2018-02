Foto: Splash

OSKAROVAC Michael Haneke obrušio se na #MeToo pokret nazvavši ga "otrovnim lovom na vještice koji truje društvenu klimu".

Optužbe za seksualno zlostavljanje protiv Harveya Weinsteina prošle godine pokrenule su pravu lavinu u Hollywoodu, no 75-godišnji redateljski velikan rođen u Austriji #MeToo pokret nazvao je odvratnim.

"Smatram tu histeriju naglih sudova koja se trenutno širi apsolutno odvratnom. Ljudima se uništavaju karijere i životi", rekao je Haneke za austrijski Kurier. "Uništava živote ljudi čiji zločin u mnogim slučajevima nije ni dokazan. Brine me taj novi muškomrziteljski puritanizam koji je proizašao iz #MeToo pokreta", nastavio je.

"Glumci koji padnu pod sumnju takvih optužbi često su izrezani iz filmova i serija jer se televizijske kuće boje za potencijalni gubitak publike", rekao je.

"To nema nikakve veze s činjenicom da se svaki nasilni seksualni napad - bilo protiv muškaraca ili žena - treba osuditi i kazniti. No lov na vještice trebalo bi ostaviti u srednjem vijeku", zaključio je.

Njegove izjave izazvale su mnogo pažnje i na društvenim mrežama.

Let me tell you something #MichaelHaneke, I was a victim of sexual abuse over 20 years ago. Only recently have I been able to talk about it openly. Unless your body was taken AGAINST your will, perhaps you should shut up and listen. #MeToo #BalanceTonPorc https://t.co/beUzA6QBW6