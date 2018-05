Slijepa žena pomoću posebnih naočala prvi put vidjela svog psa vodiča, plakala je kao kišna godina

Screenshot: Rumble

NAKON 16 godina relativnog mraka, slijepa žena zahvaljujući tehnologiji napokon je vidjela svog "najboljeg prijatelja" psa vodiča i jednostavno nije mogla suspregnuti suze.

Nakon što joj je prije dva desetljeća dijagnosticiran bilateralni optički neuritis, degenerativno oštećenje vida, Mary Sedgwick (48) postepeno je gubila vid, a to je opisala kao "gledanje filma koji polako blijedi" - bolest koja ju je otjerala u depresiju.

Nakon što se iznenada probudila u potpunom mraku 2004. godine, bivša liječnica iz Ashevilla u Sjevernoj Carolini provela je šest godina skrivajući se od stvarnog svijeta, sve dok nije ponovno pronašla "smisao života" kad su joj dodijelili zlatnu retrivericu Lucy.

Vrlo brzo Mary je opet počela uživati u životu, no uvijek ju je zanimalo kako njezin vjerni ljubimac i vodič izgleda. Sve to promijenilo se 28. travnja, kad je Mary odabrana da isproba par eSight naočala, naprednog gadgeta koji koristi kameru visoke rezolucije kako bi korisniku vratio vid gotovo do punog kapaciteta.

Čim je stavila naočale, Mary su odmah preplavile emocije s obzirom na to da je nakon osam godina vidjela retrivericu koja joj pomaže u svakodnevnim aktivnostima.

Mary sad putem crowdfunding stranice pokušava prikupiti 10 tisuća dolara, koliko posebne naočale koštaju. Dosad je prikupila gotovo trećinu iznosa.