"Snimali smo scenu orgija, James Franco skinuo je plastičnu zaštitu s moje vagine i nastavio..."

GLUMICE koje su prije nekoliko dana optužile glumca Jamesa Franca za seksualno zlostavljanje sada su u javnost izašle s još detalja.

Ukupno ga za zlostavljanje optužuje pet žena, a među njima su glumice Violet Paley i Sarah Tither-Kaplan koje su već ranije iznijele neke pojedinosti glumčeva odnosa prema njima, a sad su u javnost izašle s još detalja.

Violet je imala konsenzualni odnos s Francom, no tvrdi da ju je jednom natjerao na oralni seks, dok su ostale četiri žene bile studentice u njegovoj, sada već zatvorenoj školi glume Studio 4 te su neugodna iskustva doživjele upravo tamo. Sarah tvrdi da je jednom snimala scenu orgija s Francom i još nekoliko glumica te da je on, kad je došao red na snimanje scene u kojoj je oralno zadovoljava, skinuo plastičnu zaštitu koju glumci nose na genitalijama prilikom snimanja takvih scena te nastavio snimati scenu bez ikakve barijere između njegovih usta i njene vagine.

Kaže da je scena snimljena za njegov film The Long Home te da je pristala na nju jer joj se učinilo da bi joj to moglo lansirati karijeru. 26-godišnjakinja kaže i da je za njegovo predavanje o scenama seksa u Studiju 4 snimila scenu u toplesu te da je ta snimka završila na Vimeu bez njezina dopuštenja.

"Sad kad guglate moje ime, izbacit će vam moju golu fotku. Prije nego što sam se uopće pojavila na TV-u i prije nego što sam uopće išta napravila sa svojom karijerom. Naravno da žalim, nisam to htjela", rekla je glumica za LA Times.

Nakon što je pristala snimiti scenu s orgijama, Sarah je pozvana da snimi još jednu scenu za The Long Home, dok jedna djevojka koja je odbila snimati u toplesu više nije pozvana da snima, kaže ona. "Vrlo sam brzo shvatila da ne smijem reći ne ovom tipu", ispričala je.

Violet Paley kaže da joj je Franco pomagao raditi na jednom scenariju tijekom 2016. godine te da su tako završili u vezi. Tvrdi da su tek bili na početku veze kad ju je on prisilio na oralni seksi. "Pričali smo i odjednom je njegov penis bio vani", priča. "Postala sam nervozna i pitala ga možemo li to obaviti kasnije, a on mi je gurao glavu prema dolje. Nisam htjela da me zamrzi pa sam to učinila", kaže.

Bili su u automobilu i ona tvrdi da joj je dopustio da prestane tek kad mu je rekla da joj se čini da čuje da ljudi prilaze.

Hilary Dusome i Natalie Chmiel tvrde da su neugodna iskustva s Francom imale 2012. godine kad ih je pozvao da glume u kratkom filmu. U pola snimanja, koje se odvijalo u striptiz klubu, Franco ih je pitao žele li snimati u toplesu. Kad nijedna nije pristala, on je navodno ljutito odjurio sa seta.

"Mislila sam da me odabrao zbog mog talenta ili rada, a onda je ispalo da me uzeo samo zato jer imam lijepe grudi", tvrdi Dusome. "Iskoristio je našu volju za radom i želju da budemo dijelom nečeg većeg. Mi smo svi bili glumci u usponu koji su imali mnogo nade", kaže Chimel.

Na njega se na društvenim mrežama obrušila i glumica Ally Sheedy koja se referirala na njegovu navodnu vezu sa 17-godišnjom tinejdžericom Lucy Clode koja je bila na jednoj njegovoj predstavi te se kasnije fotkala s njim i objavila fotku na Instagramu. Franco ju je pronašao na društvenim mrežama te je kontaktirao.

Iako je znao da ima 17 godina, navodno joj je slao poruke lascivnog sadržaja te je ispitivao hoće li se naći u hotelu. Tinejdžerica mu nije vjerovala pa joj je poslao selfie na kojem maše i nastavio s nagovaranjem, a ona je prepisku objavila na svom profilu.

On je tad priznao da se to dogodilo, no tvrdio je da nije znao tko je djevojka s kojom se dopisuje. U isto vrijeme kada se to dogodilo, Sheedy je upoznala Franca. Iako ga je tad nazivala "prekrasnim čovjekom", ubrzo je promijenila mišljenje i na društvenim mrežama jasno pokazivala da ga prezire, no nikad nije objasnila zašto, niti što se točno dogodilo.

"Nemam pojma što sam joj učinio. Režirao sam predstavu u kojoj je bila, bilo nam je super i prema njoj osjećam samo poštovanje. Nemam pojma što se ona ljuti", rekao je ranije ovog tjedna tijekom gostovanja u jednoj emisiji.

On i njegovi suradnici i odvjetnici u potpunosti su odbacili sve optužbe.