Spakirali ste se, sjeli u automobil, krenuli na put… Jeste li ipak nešto zaboravili?!

Foto: 123rf

S DOLASKOM toplijeg i sunčanijeg vremena krenula su i planiranja putovanja u inozemstvo, a mnogi će i nadolazeće praznike iskoristiti za spajanje s vikendima i odlazak u neku od željenih destinacija. Naravno, do odredišta se može različitim prijevoznim sredstvima, ali činjenica je da mnogi preferiraju putovanje vlastitim automobilom, s obzirom da i u tome nalaze osobit „doživljaj putovanja“.

Putujemo iz različitih razloga, najčešće iz zabave, relaksacije i želje za upoznavanjem nekih drugih sredina, ali to ne znači da trebamo biti opušteni i oko sigurnosti samog putovanja. U ovo proljetno vrijeme prometnice su često mokre i skliske, a to su samo neki od rizika za vozače i putnike, kao i sama vozila. Samo desetinka sekunde dovoljna je da se s vozilom izleti sa skliske ceste ili da dođe do sudara s drugim automobilom, zaštitnom ogradom, stijenom ili slično. Uz to, ako vam se takva nesreća dogodi u inozemstvu i trebate pokriti troškove liječenja, velika je vjerojatnost da će vas to koštati puno više nego samo putovanje. Unatoč tome, veliki broj građana još uvijek na put odlazi bez kaska i putnog zdravstvenog osiguranja.

Da biste se u potpunosti zaštitili od spomenutih i drugih rizika, dovoljno je ugovoriti kasko AUTO PUT uz policu putnog zdravstvenog osiguranja. Kasko Auto PUT pokriva štete nastale kao posljedica prometne nesreće, krađe vozila, pada predmeta na vozilo, požara, udara groma, tuče, oluje te snježne lavine. Osiguranje se može sklopiti već od 165 kn isključivo na polici putnog zdravstvenog osiguranja Croatije kao dodatni rizik. Cijene ovise o snazi vozila u kilovatima (kW) i trajanju osiguranja, a više informacija možete doznati e-mailom na info@crosig.hr ili na web-stranici www.crosig.hr.

Osiguranje za osam dana već od 165 kuna

Najniža cijena osiguranja iznosi 165 kuna, a odnosi se na vremenski rok do osam dana, te na vozilo snage 80 kW ili manje. Za snažnije vozilo od 80 kW, a za isti vremenski period, cijena je 242 kune. Za period od 9 do 14 dana cijena osiguranja je 220 kuna, odnosno 352 kune (za vozilo sa snažnijim motorom). Cijenu od 440, odnosno 715 kuna platit će klijenti koji se odluče na trajanje osiguranja od 15 do 30 dana. Niža cijena je za manju snagu motora automobila, a viša za snažnije motore. Najskuplja cijena osiguranja je za one koji je uzimaju na razdoblje od 31 do 45 dana, a iznosi 605 kuna za slabiji motor, odnosno 990 kuna za jači od 80 kW.