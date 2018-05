Srpski Vice: "Hrvati, ne serite. Volite cajke, šok je jedino da je tek sad stigao cajkaški radio"

Foto/Screenshot: Press/Vice

NA SRPSKOM izdanju portala Vice izašao je tekst o radiju Extra FM, prvom zagrebačkom narodnjačkom radiju koji potpisuje Vuk Oreb, član popularnog benda Kiša metaka.

Oreb se u tekstu osvrnuo na prašinu koja se digla među Hrvatima nakon najave da narodnjački radio kreće s emitiranjem te pojasnio zašto on misli da je to veoma licemjerno.

"Digao se narod, na noge, šokiran činjenicom da će jedna takva kulturna, srednjoeuropska država dobiti radio stanicu posvećenu audio smeću. Izašli su na ulice, vijorili zastavama i transparentima, uspjeli od vlade dobiti zabranu osnivanja takve radio stanice, zatim su počistili ulice za sobom i svatko je otišao svojim putem - netko kući, netko u kazalište, a bilo ih je i koji su otišli u muzeje ili na kakvu književnu večer. Jednostavno, Hrvati su jako kulturan i odgovoran narod, i odmah izlaze na ulice protestirati kad je u pitanju neka nepravda. Inače su povučeni i skloni umjetnosti. Tako je od kad znam za sebe", započeo je Oreb sarkastično i objasnio: "Ovo se, naravno, nije desilo."

"Hrvatska je država u kojoj dobar dio stanovništva voli cajke, što istočnije to sočnije, takvi koncerti su redoviti već petnaest godina, ljudi kad uzimaju pretplatu na kabelsku televiziju paze da uzmu Pink paket pa da mogu gledati Zvezde Granda. Zna se što je folk, i narodno. Ali, Hrvatska je država u poricanju, jer čim se pojavila vijest o cajka radiju, sad svi poriču činjenicu da je riječ o jako popularnom muzičkom žanru", piše on.

Obrušio se i na medije.

"Već danima vodeći liberalni mediji objavljuju ankete i mišljenja građana koji se protive stvaranju takve radio stanice. Nije to za nas, to je nekulturno, to je zadrta muzika, mi smo iznad toga, nije ovo država za takve. Objavljuju i (tako ih barem predstave) istraživanja koja dokazuju kako su slušatelji cajki neinteligentni, slabo obrazovani, konzervativci, homofobi i slobodno dodajte još nešto negativno da nastavimo niz. Jer, znate, ta muzika nije naša, nego je, ovaj… Srpska. Okej, malo i bosanska, ali to su sad samo nijanse", kaže on i dodaje da je zanimljivo da su "liberalni mediji dosta uporniji u ovome od desničarskih medija".

"Najveći borci za ljudska prava i slobodu govora skroz hladnokrvno objavljuju tekstove u kojima se određeni dio stanovništva otvoreno prikazuje kao niža vrsta. Možda da ih skupimo sve i pošaljemo u log… U kamp za preodgajanje?", pita se.

Prisjetio se i vremena kad je studirao u Zagrebu te se sezonski vraćao doma u Split.

"Pri ulasku u grad počeo sam primjećivati nešto na javnim zidovima. Bili su to koncertni plakati, za cajke. Nisam znao tko su Miroslav Iilić, Ivan Perišić ili Boban Rajović, ali njihove glave su me gledale sa jumbo plakata i naučio sam. To su koncertni plakati koji su dominirali gradom, ostali žanrovi glazbe nisu bili ni približno toliko zastupljeni. Najaktivnija glazbena scena u gradu. Najvidljivija, sigurno", tvrdi.

"Naravno da su cajke popularne u Hrvatskoj, i to već jako dugo vremena. Nije šokantno to da Zagreb dobiva radio stanicu za cajke, šokantno je da je dobija tek sad. Potreba za takvim radijom postoji odavno. Starije generacije to slušaju, a mlađe pogotovo. Mnogima je na plejlistama mobitela Sandra Afrika u istom folderu kao i Eminem", piše.

Spomenuo je i Milana Bandića te Željka Keruma i usporedio masovno gađenje i iščuđavanje Hrvata zbog radija s cajkama s iščuđavanjem nad izbornim pobjedama ova dva političara koje, kako se uvijek tvrdi, "nije odabrala većina, nego tamo neki došljaci s privremenom adresom".

"Ljudi, ne serite, molim vas. Ne propovijedajte toleranciju dok istovremeno želite zabraniti jednu radio stanicu zbog vrste muzike koju pušta, a njihove fanove proglašavate barbarima. Prekinite lagati sebi o nekoj kulturnoj preuzvišenosti, o europejstvu, o zapadnjačkom valu protiv istočnog", zaključio je i dodao da je "muzika eskapizam i osnovno ljudsko pravo".