Foto: Twitter

DAN NAKON vjenčanja princa Harryja i Meghan Markle i dalje se analizira svaki aspekt svadbe. Ponašanje mladenaca analizirano je u detalje pa je vrijeme za analizu ponašanja uzvanika.

Prva koja se našla na tapeti je djevojka koja je prije sedam godina bila na Meghaninom mjestu, Kate Middleton.

Kamere su snimile njen neobičan izraz lica u trenu kad je američki biskup Michael Curry držao svoju nesvakidašnju propovijed, koja je uključivala i ropstvo i Martina Luthera Kinga Jr. Na trenutke su se i mladenci smijali riječima koje je svećenik izgovarao, no čini se da Kate nije baš sve bilo toliko smiješno.

Kamere su snimile kako ispod oka gleda suprugu princa Charlesa Camillu, nakon čega je Camilla okrenula glavu na drugu stranu.

Kate je na svadbu došla u outfitu s potpisom Alexandera McQueena, koji je već nosila u nekoliko prilika. Mnogi su uvjereni da je namjerno izabrala staru kombinaciju.

Camilla and Kate's side-eye there about to become THE BIGGEST GIF OF ALL TIME — Caitlin Moran (@caitlinmoran) 19. svibnja 2018.

Did anyone else catch the epic 'keep it together' side eye from Kate to Camilla?? #RoyalWedding — Arthur Thomas (@ArthurThomas6) 19. svibnja 2018.

Did anyone just see Kate’s side eye?! Was Camilla laughing? Amazing #royalwedding — Lucy Thackray (@LucyThack) 19. svibnja 2018.

Anyone else thinking Kate was a little snobbish today? And she couldn't even be bothered to get a new dress?? Worst was her side-eye to Camilla during the Reverend's sermon. #royalwedding — Sue Heuman, ABC (@focuscom) 19. svibnja 2018.

Kate’s side eye to Camilla I’m pretty sure sums up how we all feel about her #RoyalWedding — cody (@codyives) 19. svibnja 2018.

kate giving camilla the side eye was probably one of the most iconic parts of this #RoyalWedding2018 — gemma 🦕 (@gemmacarterr) 19. svibnja 2018.