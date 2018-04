Što se dogodilo s ekipom iz Malcolma? Postali su zvijezde kao klinci, a onda su nestali...

Foto: Facebook

TEŠKO je ne osjećati se nostalgično kad vidite da su prošle godine otkako je emitirana posljednja epizoda vaše omiljene serije. Doduše, u Hrvatskoj se vaša omiljena serija vjerojatno reprizirala dok vam nije počela ići na živce, ali svejedno, osjećaj tuge što nema novih nastavaka je tu.

Prije 12 godina završeno je snimanje Malcolma u sredini, klasika iz 2000-ih koji je mnogima obilježio djetinjstvo i adolescenciju. Dok su stariji glumci iz serije i dalje u glumačkim vodama, zanimljivo je da one mlađe nećete baš viđati na malim i velikim ekranima.

Gdje je danas ekipa Malcolma u sredini?

Bryan Cranston (Hal Wilkerson)

Iako ga je ova serija proslavila, vrhunac karijere doživio je nakon nje. Od 2006. pojavljivao se u serijama poput Family Guy i Kako sam upoznao vašu majku te filmovima Little Miss Sunshine, The Lincoln Lawyer i Drive. Onda se 2008. godine dogodila njegova transformacija u Waltera Whitea u seriji koju mnogi nazivaju najboljom u povijesti, Breaking Bad. Nakon toga glumio je u filmu Trumbo, koji mu je donio nominaciju za Oscara. U posljednje vrijeme glumio je u kriminalističkoj drami Sneaky Pete te animiranoj komediji SuperMansion.

Cloris Leachman (Ida Kenzel-Welker)

Pojavljivala se brojnim filmovima i serijama, poput Seljačina iz Beverly Hillsa i The Last Picture Show koji joj je donio Oscara. U Malcolmu je glumila Loisinu majku Idu, ksenofopkinju koja uživa u tome da ponižava druge. Jedina osoba koja joj je koliko-toliko draga je Reese.

Nakon završetka snimanja Malcolma nastavila je glumiti, a bila je i najstarija natjecateljica u američkom Plesu sa zvijezdama. Trenutno joj je 91 godina i ne namjerava usporiti tempo. Trenutno glumi u Američkim bogovima.

Daniel von Bargen (narednik Edwin Spangler)

Daniel von Bargen bio je omiljeni glumac koji je utjelovio niz uloga, od gospodina Krugera u Seinfeldu do Gradyja u Super Troopers. Iako je seriju Malcolm u sredini napustio nakon treće sezone, ostao je jedan od najupamćenijih likova.

Karijeru mu je prekinula bolest. Zbog posljedica dijabetesa ostao je bez noge, a 2012. godine pokušao si je oduzeti život. U tome nije uspio, no tri godine kasnije preminuo je prirodnom smrću.

Craig Lamar Traylor (Stevie Kenarban)

Glumio je Malcolmovog prijatelja u kolicima koji se bori s astmom. Craig se pojavio u 56 epizoda, a prije uloge u Malcolmu imao je male uloge u Matildi i Hitnoj službi.

