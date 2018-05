Švedska priznala istinu o mesnim okruglicama, obožavatelji tog jela su u šoku

Foto: 123RF

ŠVEDSKA je službeno priznala da su njihove mesne okruglice zapravo turske, javlja Time.

"Švedske mesne okruglice zapravo se temelje na receptu koji je kralj Karlo XII. donio u svoju domovinu s putovanja u Turskoj početkom 18. stoljeća. Držimo se činjenica", stoji u tweetu koji je službeni profil Švedske na Twitteru objavio u subotu.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA