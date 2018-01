Svi pričaju o nespretnom poljupcu Nicole Kidman i njezinog muža

Screenshot: Twitter

NAKON što se na prošlogodišnjoj dodjeli Oscara "proslavila" svojim neobičnim pljeskanjem, ni dodjela Zlatnih globusa nije prošla bez incidenta.

Nakon što je proglašena najboljom glumicom u mini seriji za ulogu u "Malim lažima" ovaj put nije poljubila nikog od kolega, već je odlučila poljubiti vlastitog muža, Keitha Urbana.

Keith se na to malo zbunio pa je lijepa glumica morala malo manevrirati da ga uspije poljubiti.

Cijela situacija se pokazala simpatičnom nakon što su neki korisnici društvenih mreža shvatili da je Keith tijekom ustajanja iz stolice pazio da svojoj supruzi ne nagazi na haljinu.

It was clear that he was trying to exit his chair to stand and not step on her dress, thus the delay in the kiss. It was beautiful, not awkward.