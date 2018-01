Svi sprdaju opernu pjevačicu zbog izvođenja himne na tekmi s Islandom: Saznali smo što se zaista dogodilo

Foto: RTL

DRUŠTVENE mreže prepune su kritika i sprdnje na račun sinoćnjeg izvođenja hrvatske himne na utakmici protiv Islanda. Operna pjevačica Žana Marendić Bučević danas je top tema na Facebooku, a mnogi gledatelji su opernu izvedbu himne na utakmici nazvali fijaskom godine.

Žana Marendić Bučević operna je pjevačica iz Splita koja je glazbenu naobrazbu stekla na Glazbenoj akademiji u Zagrebu gdje je diplomirala solo pjevanje. Umijeće je nadograđivala u Beču i Španjolskoj, a u njezinoj biografiji su brojne opere izvedene diljem Hrvatske.

Razgovarali smo sa Žanom koja nam je otkrila da nije čula svoj glas dok je 12 tisuća navijača pjevalo oko nje, a nije uspjela čuti ni intonaciju na mobitelu koja joj je bila neophodna.

"Promatrala sam naše rukometaše koji su pri izlazu bili vidno uznemireni i u grču, gotovo blijedi od stresa jer očekivanja su prevelika. To je za mene bilo jedno vrijedno iskustvo i željela sam otpjevati himnu svim srcem da im dam moju podršku na moj najiskreniji način. Imala sam nekoliko sekundi da čujem intonaciju sa slušalica iz mobitela koji sam tada trebala dati organizatorici i krenuti pjevati. Tako smo na probi dogovorili s glavnim ljudima iz organizacije. Međutim kada je himna Islanda završila, nastala je takva neopisiva buka i nije bilo moguće čuti ništa do jakog vrištanja publike i visokog pištanja navijačkih zviždalica i truba. Trebalo je krenuti pjevati. Nije bilo jednostavno u takvim uvjetima neopisive buke 12.000 ljudi. Zamolila sam dragog Boga i srcem zapjevala. Nisam čula dobro sebe, već tu silnu buku i onda kada sam vidjela da 12 tisuća duša pjeva sa mnom, osjećaj je bio zaista uzvišen", kaže Žana kojoj je žao što se na ovaj način kritizira pjevačica, a zanemaruje uspjeh rukometaša i osjećaj zajedništva dok se himna pjevala u dvorani.

Problem je vrlo vjerojatno bio i u mikrofonu, koji očito nije prilagođen za izvođenje opere, a mnogima nije jasno zašto su se organizatori odlučili za ovaj način izvođenja himne na sportskom događaju.

Žana se ne obazire na kritike na društvenim mrežama i naglašava da je dobila podršku svojih kolegica.

"Nisam čitala komentare, nemam vremena baviti se tim. Čitavo jutro radila sam s mojim studentima, a kasnije su mi moje drage kolegice primadone HNK Zagreb rekle da su čitale te zlobne komentare pa da im se smučilo. Mislim da ti komentari govore o tim ljudima koji ih iznose. Samo o njima. Oni bi trebali lijepo počistiti svoje dvorište i to će ih učiniti sretnima i smanjiti im unutarnji bijes i frustraciju kojim isijavaju. Ja nikada ne gledam u tuđe dvorište jer imam svoje i to me ispunjava sasvim. Tužno je što ljudi tako zlobno reagiraju. Sve što mislimo i kažemo vraća nam se kao bumerang. Ne zanimaju me mišljenja takvih", rekla je Žana za Index i dodala da je osjećaj dok je pjevala himnu bio zaista uzvišen te da bi opet prihvatila ponudu da pjeva na sportskom događaju.