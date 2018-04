Tajkunova kći iz Života na vagi počastila se velikom tortom pa odlučila nagraditi fanove

Foto: Instagram

LUCIJA ŠARIĆ, kći tajkuna Marijana Šarića i bivša natjecateljica Života na vagi i dalje skida višak kilograma, a iako još nije postigla željene rezultate, ne odustaje od svog cilja.

Djevojka iz zagrebačkih Sesveta u show je ušla s 133,7 kilograma, a krajem prošle godine otkrila je da je izgubila trećinu željenog broja kilograma.

Objavu dijeli Lucia Šaric 👸🏼 (@principessa_lucia) Ožu 11, 2018 u 5:13 PDT

Za 24. rođendan počastila se tortom s ružama, biserima i poljupcem.

Objavu dijeli Lucia Šaric 👸🏼 (@principessa_lucia) Tra 25, 2018 u 11:48 PDT TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nekog od svojih obožavatelja odlučila je odvesti u Prag pa je pokrenula nagradnu igru.

Objavu dijeli Lucia Šaric 👸🏼 (@principessa_lucia) Tra 27, 2018 u 1:56 PDT

Krajem godine Luciju su razljutile tvrdnje da je razmažena.

"Svaki dan slušam kako se ljudi nerviraju i pričaju o negativnim komentarima moje priče. Htjela bi samo reći sljedeće: Da, rodena sam u obitelji koja je uvijek imala i dan danas ima odlično imovinsko stanje. Dali sam razmaženo derište? Derište sigurno nisam jer vodim jako ozbiljan život za nekoga od 23. godine. Imam dvije firme i preko 7 zaposlenih. Razmažena?! Pa s obzirom na to da sam odrasla okružena dadiljama, kućnim pomoćnicama, soferima i sličnim smatram da nisam. Naravno da sam razmažena ako se usporedim s nekim skromnim ko radi i živi od 3-4 tisuće kuna. Ali ljudi dragi pa ne možete mrziti ljude zato što je Bog odredio da ja imam a netko drugi nema. Ne nose novci sreću, novci su jedna vrsta blagoslova na kojem sam jako zahvalna. Meni sreću u životu nose moja obitelj, prijatelji, dečko, pas, posao, zabava pa čak i četvorka koji sam danas dobila iz natežeg predmeta na faxu. Kile su sporedna stvar u mom životu, uvijek sam bila bucka i UVIJEK sam živila punim plućima sa punoo zabave, ludila i smjeh. Sada se osjećam još bolje i još više volim sebe. Nisu kile ono što mene opisuje, nisu one ja. I stavrno ne mogu vjerovat da ima tako zlobnih i odvratnih ljudi koji pljuju po meni i ostalima koji se bore za sebe, koji se ne žale i ne kukaju nego gaze sve ispred sebe da dođu do cilja. I ne pričam sad samo o nama, nego i o svim onim uspješnim Hrvatima po kojima se svakodnevno pljuje po raznoraznim portalima. Umjesto da hvalite svoj narod, svoje ljude, navijate za njih ili bar imate toliko ljudskosti da svoje negativno mišljenje zadržite za sebe. Nisu vam drugi ljudi krivi što ste vi nezadovoljni i nesretni. A nisam ni spomenula da pozadinu od 90% priča niti ne znate. Zavist i ljubomora je najveći otrov za ljudsko srce. U ovo Božićno vrijeme želim vam da počnete "mesti " ispred svojih vrata, zavolite sebe jer samo tako ćete naučiti voljeti i druge. Principessa", napisala je Lucija na Instagramu.