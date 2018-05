"Takva mjesta više ih ne zanimaju": Britanski turisti ne vraćaju se na Hvar?

Foto: Instagram

BRITANSKE turiste domaćini na destinacijama poput Magalufa ili Hvara pamte kao rulju kojoj je samo do alkohola i partijanja. Sad se žale, no pitanje je kako bi reagirali na to da im britanski turisti ne dođu, što bi se uskoro moglo i dogoditi.

Naime, kako piše britanski The Sun, mladi Britanci sve manje idu na mjesta poput Magalufa , a sve više odlaze na putovanja na kojima "pronalaze sebe", poput Tajlanda i Nepala.

Stvari su otišle tako daleko da je Thomas Cook, vlasnik poznate agencije Club 18-30 iz Magalufa, objavio da razmišlja o prodaji jer je broj gostiju drastično pao.

"Mlade ljude sve više zanima odlazak na Tajland gdje pronalaze sebe, nego dolazak u Magaluf, koji im je postao sumnjiv i prljav. Misle da su iznad toga, radije bi na Instagramu objavljivali fotke odmorišta s yogom u Nepalu. Kad sam počeo raditi bilo je puno više mladih ljudi. Ako se ovako nastaviti, uskoro neće biti nikog mlađeg od 40", požalio se.

Posljednja studija pokazala je da se turisti sve više odlučuju za ego putovanja, odnosno mjesta koja izgledaju bolje na Facebooku i Instagramu. Anketa provedena među ekipom starom između 18 i 25 godina pokazala je da prije nego što rezerviraju putovanje provjere kako bi mogle izgledati njihove fotke na društvenim mrežama. Draže su im fotografije na kojima će im frendovi zavidjeti od fotki pijanih provoda. S druge strane, Cookov klub se reklamirao sloganom: "Ili jako ili nikako, samo će najlegendarniji izdržati", aludirajući na pijančevanje i seks.

Destinacije koje bi ovaj zaokret mladih Britanaca mogao pogoditi su i Malia na Kreti te Ayia Napa na Cipru.