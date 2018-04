Testirala je više od 400 seks igračaka, a onda je dobila lutku s prevelikim penisom...

Screenshot: Youtube

VENUS O'Hara bavi se profesionalnim testiranjem seks igračaka, a kroz pet godina testirala ih je više od 400 različitih.

Nakon ovoliko iskustva Venus je pristala na testiranje muške lutke za seks nazvane Steven i to za BBC-jev dokumentarac Sex Robots and Us.

''Nisam mogla vjerovati s kolikom kutijom su ušli u moj stan, bila je veličine mrtvačkog sanduka i nevjerojatno teška. Bila sam iznenađena, a posebno kad sam otvorila kutiju i shvatila da moram sastaviti dijelove lutke'', priča Venus i dodaje da je lutak Steven zaista dobro izgledao kad ga je sastavila.

''Stevenov penis bio je prevelik za mene, ali srećom mogao se izvaditi i zamijeniti drugim pa sam stavila manji dildo koji sam imala u stanu. Kad sam sjela na njega, osjećaj je bio čudan. On je gledao u strop i osjećala sam se kao da se seksam s nekim tko nije previše zainteresiran. No onda sam uzela svoje igračke u pomoć i stimulirala samu sebe'', dodaje zanimljiva crvenokosa koja je nakon odrađene probe ekipi s BBC-ja vratila lutku i dala izvješće.

Za Daily Mail je rekla da lutka nikad neće moći zamijeniti pravog muškarca te da će dildo uvijek biti najpopularnija seks igračka.