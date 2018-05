Tražili znakove života u podmorskom vulkanu, pronašli puno više nego što su očekivali

Screenshot: National Geographic

ISTRAŽIVAČ oceana Brennan Phillips vodio je tim na udaljenim Salomonskim otocima u potrazi za hidrotermalnom aktivnošću, a otkriće ih je poprilično iznenadilo s obzirom na to da su blizu podmorskog vulkana pronašli čak i morske pse.

Glavni vrh vulkana Kavachi nije eruptirao tijekom njihove ekspedicije pa su mogli u krater ubaciti instrumente, uključujući podvodnu kameru.

Snimka je otkrila da unutra žive, između ostalog, morski psi mlati (čekićari) te svileni morski psi, bez obzira na visoke temperature i kiselost, piše National Geographic.

"Nikad ne znate što ćete pronaći. Posebno kad radite duboko pod vodom. Što dublje idete, stvari postaju čudnije", rekao je Phillips.

Kako je rekao, istraživači su bili svjesni da će pronaći zanimljivu geologiju, no nisu bili sigurni oko biološkog svijeta. "Nitko na Salomonskim otocima nije išao dublje od nekoliko stotina metara ili dublje nego što mogu ronioci. Zbog toga smo bili jako uzbuđeni. Znali smo da ima puno potencijala", dodao je.

Obično su kamere u dubokim dubinama programirane da snimaju nekoliko sati. Ekipa je smatrala kako je prerizično ostaviti je toliko dugo pa je na dnu kratera bila oko pola sata.

"Jedna snimka iz Kavachija pokazuje meduze kako 'hengaju'. Čini se da su tamo prirodno. A zatim smo vidjeli zubace i neke male ribe. Onda su morski psi krenuli za kamerom. Morski psi su cool sami po sebi - svi - no čekićar je poseban. I unutra su, ima ih i u vulkanu! Sad želim provesti godine pokušavajući to proučiti i shvatiti zbog čega je to tako", zaključio je.