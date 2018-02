"Trudna sam s bratom od bivšeg kojeg ludo volim, ali on odbija napustiti svoju ženu i troje djece"

Ilustracija: Instagram

KOLUMNISTICA The Suna Deidre Sanders, koja čitateljima redovito odgovara na pitanja o ljubavnim problemima, dobila je još jedno škakljivo pismo.

Draga Deidre:

"Trudna sam, no otac djeteta je brat mog bivšeg. Ludo smo zaljubljeni, ali on ne može ostaviti ženu i troje djece. Mislila sam da ne mogu imati djece pa sam bila šokirana kad sam otkrila da sam trudna i sad ne znam što da radim.

Imam 27 godina, a on 33. Prije dvije godine prekinula sam s bivšim, no već tad znala sam da želim njegovog brata. On je najzgodniji tip kojeg sam ikad upoznala, a osim toga je humorističan, ljubazan i brižan.

Kad sam bila s bivšim, dobro sam se slagala sa suprugom njegovog brata. Pozvala me stoga na zabavu nekoliko mjeseci nakon što sam prekinula s bivšim. Njezin muž na toj zabavi pozvao me na kat da vidim kako je uredio spavaću i htio mi je pokazati nove ormare. Bila sam oduševljena kako je sve izgledalo kad je napravio korak prema meni, i prije nego sam znala što se dogodilo, već smo se počeli ljubiti.

Uvijek sam mu se sviđala. Ništa se nije dogodilo te noći, no poslao mi je poruku sljedeće jutro i završili smo seksajući se u njegovom autu. Bilo je odlično i naša afera traje otad. Sastajemo se kad god on može, a ja pokušavam biti što dostupnija jer živim za momente s njim.

Njegovo srednje dijete, sedmogodišnji dječak, ima cerebralnu paralizu pa život njemu i supruzi nije lagan. Ne znam što bi rekao, no nikad ga ne bih mogla pitati da ih ostavi. Nikad ne koristimo kontracepciju jer nisam vidjela potrebe. Pokušavala sam imati bebu nekoliko godina u ranim dvadesetima. Nikad se nije dogodilo pa sam uvjerila samu sebe da ne mogu imati djece. Sad nema sumnje, napravila sam dva testa i ne mogu vjerovati rezultatu. Znam da je situacija moralno kriva, no volim ga."

Deidre odgovora:

"Slažem se da je u pitanju teška dilema i ja ne mogu donijetu odluku za vas, no ona neupitno vodi emocionalnoj boli i patnji. Jeste li mu rekli da ste trudni? Jeste li dobro razmislili kako se sami osjećate oko trudnoće? Razumijem da je osjećaj poseban ako ste vjerovali da niste mogli imati djece, no stvarnost je takva da bi mogli završiti kao samohrana majka. Jeste li spremni na to? Bit ćete suočeni s puno kritika od bivšeg, ljubavnika i njegove obitelji. Briga za sina mora biti toliko zahtjevna da je to vjerojatno ono od čega vaš ljubavnik djelomično bježi..."