Trump napisao tweet o svojoj ženi, kad je skužio što je napisao, odmah ga je obrisao

PET DANA nakon operacije bubrega, Melania Trump vratila se u Bijelu kuću. U bolnici je provela sedam dana, a podvrgnuta je operativnom zahvatu embolizacije dobroćudnog tumora bubrega.

Američki predsjednik Donald Trump u nekoliko ju je navrata posjetio u nacionalnoj vojnoj bolnici Walter Reed, a kad mu je žena došla kući, odlučio je to javno objaviti.

Ispostavilo se da bi bilo bolje da je šutio jer očito ne zna kako se ona zove.

"Sjajno je što se naša prva dama vratila u Bijelu kuću. Melanie se osjeća dobro. Hvala svima na molitvama i lijepim željama", napisao je, a ubrzo su tviteraši počeli komentirati da mu se žena zove Melania, ne Melanie.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. svibnja 2018.

Post je nakon toga obrisan te je objavljen novi, gotovo identičan, osim što je u ovom ime bilo ispravno napisano.

Did you get Melanie out of the house in time? 19. svibnja 2018.

Wonderful. But do tell us more about this Melanie. — Jarrett Bellini (@JarrettBellini) 19. svibnja 2018.

Melanie has already contacted Michael Avenatti. — Tony Posnanski (@tonyposnanski) 19. svibnja 2018.

Donald Trump has had so many mistresses he can’t even remember his own wife’s name anymore. It’s not Melanie, you Dotard! — Ed Krassenstein (@EdKrassen) 19. svibnja 2018.

I know Donald Trump is trying to upstage the Royal Wedding, but I think it’s rude that he got married to “Melanie” just five days after Melania vanished. — Palmer Report (@PalmerReport) 19. svibnja 2018.

When your husband calls you “Melanie” and that’s not your name: pic.twitter.com/xskWiDTroF — Protect Robert Mueller ✊ (@DisavowTrump20) 19. svibnja 2018.

I’m just relieved that he accidentally said Melanie and not Ivanka. — Sarcasticsapien (@Sarcasticsapien) 19. svibnja 2018.

I say Tomato you say Tomahto

I say Melania you Melanie

I say HIV you say HPV

Let's call the whole presidency off — NIK VENTURE (@NIK_VENTURE) 19. svibnja 2018.