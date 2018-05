Foto: Instagram

KATARINA Baban odnijela je svoju prvu pobjedu u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Katarina se pretvorila u Nicole Scherzinger i otpjevala pjesmu "Buttons"

Amel Ćurić postao je poznata kubanska pjevačica Celia Cruz, a otpjevao je njenu poznatu pjesmu "Oye Como Va".

Ana Vilenica u ovoj se emisiji transformirala u grupu Kool & The Gang, a otpjevala je njihov najpoznatiji hit "Celebration".

Maja Bajamić se prerušila u Sennu M i otpjevala Tuc Tuc. Nives Celzijus joj je rekla da ju je jako razveselilo što je upravo ona dobila taj zadatak.

Davor Dretar Drele je kao Bob Marley otpjevao "Could You Be Loved". Peterković je komentirao da je izvedba bila kombinacija Jamajke i Hrvatskog Zagorja.

Damir Poljičak ostavio je bez daha sve članove žirija svojom izvedbom pjesme "Caruso". Na pozornicu se popeo kao Luciano Pavarotti i otkrio svima da je njegov pjevački talenat zaista raskošan. "Ti si večeras pokazao jednu čitavu lepezu svojih pjevačkih talenata za koju pola ljudi nije znalo. Ti nevjerojatno dobro pjevaš i imaš takvu dobru tehniku kao neprofesionalni pjevač“, rekao mu je Saša.

Paola Valić nakratko je na scenu vratila Kasandru i otpjevala njezin hit "Nisi ti jedini na svijetu".

Matko Knešaurek i Uršula Divošević transformirali su se u Katy Perry i zajedno otpjevali njezin i hit 'Roar'. "Zaista si sve bolji i bolji. Nisam to očekivala, moram priznati, mislila sam da ćeš se pogubiti malo u ovim ženskim ulogama, ali iznenadio si me. Uršula te malo pojela pjevački, a i naravno svojom ljepotom i gracioznošću, a glumački je bila fenomenalna", komentirala je Nives.