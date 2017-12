Screenshot: YouTube

HEATHER Menzies-Urich, kanadsko-američka glumica koju je proslavila uloga Louise Von Trapp u filmu "Moje pjesme, moji snovi", preminula je jučer.

Vijest o njenoj smrti u 69. godini objavio je TMZ, otkrivši da je glumici prije četiri tjedna dijagnosticiran tumor na mozgu.

"Bila je glumica, balerina i žena koja je obožavala živjeti", rekao je njezin sin Ryan.

U legendarnom mjuziklu glumila je sa samo 15 godina, a uloga u filmu koji je pokupio deset Oscara bila joj je najveći uspjeh u karijeri.

Osam godina kasnije pozirala je za Playboy te šokirala svoje religiozne roditelje. Udala se producenta Roberta Uricha,koji je umro 2002. godine.

Od nje se na društvenim mrežama, oprostila Kym Karath, koja je u filmu glumila njenu sestru Gretl.

I am filled with infinite sadness tonight. My precious friend and SOM sister Heather Menzies passed away this evening. Devastated.