Upoznali se u osnovnoj školi u Sarajevu, a 50 godina kasnije su se vjenčali i žive na tropskom otoku

Foto: Facebook

MOMIR KNEŽEVIĆ i Zdravka Gutić išli su zajedno u razred u osnovnoj i srednjoj školi, a nakon toga se nisu vidjeli punih pedeset godina. Kad su ponovo uspostavili kontakt, nakon nekoliko susreta su se odlučili vjenčati. Danas žive u Novoj Kaledoniji, jednom od tri skupine otoka u dalekoj Oceaniji gdje je Momira odveo posao, piše Avaz.

"Pronašli smo se preko interneta. Dobila sam zahtjev za prijateljstvo na Facebooku od Momira Kneževića. Nisam se tog trenutka mogla sjetiti to je to, upitala sam zajedničku prijateljicu. Rekla je: 'To je naš Momo, zar ga se ne sjećaš?' Pogledala sam slike iz četvtog razreda osnovne škole i drugog i trećeg razreda srednje i prepoznala 'malog' Momu, koji je u četvrtom razredu naglo narastao. Postali smo Facebook prijatelji. I nakon 50 godina, prvi put smo se sreli 2014. godine na proslavi mature na koju je došao iz Nove Kaledonije", ispričala je Zdravka, koja je do udaje za Momira život provela u Sarajevu.

Sljedeći susret se dogodio 2016. godine kad su se našli na prijateljskoj kavi u Sarajevu.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Pošto mi je spominjao prije da mu je jako teško biti sam, ja sam mu predložila da ga upoznam sa svojom prijateljicom. Njegov odgovor bio je, da ako se odluči biti s nekim, da ću to biti ja. Naravno da sam bila zatečena i to sam primila više kao šalu", otkrila je Zdravka.

Njoj se na tu odluku nije bilo lako odlučiti jer se naviknula na samački život nakon smrti supruga, ali shvatila je da Momu više ne gleda samo kao prijatelja.

"Vremena nije bilo puno za razmišljanje, jer je ostalo još malo do njegovog povratka.Za moju odluku su bile presudne dvije stvari. Prva je bila,da sam ga pogledala kao muškarca a ne kao prijatelja i bio je jedan plus za odluku. Druga stvar je bila da mi je njegov karakter odgovarao, imali smo puno zajedničkog. Odlučila sam riskirati. I Momirova i moja djeca su prihvatila odluku koju smo donijeli i ja sam se otisnula u avanturu. Dolazak na Pacifički otok udaljen 18.000 km bio je kao dolazak u razglednicu s turističkih prospekata egzotičnih zemalja. Zajednički život i opuštajuća atmosfera dovela je do toga da se razvila i ljubav koja je rezultirala egzotičnim vjenčanjem. I evo trajemo i lijepo nam je zajedno. Sve je ipak ljepše u dvoje", zaključila je ona.