VIDEO Andrija Milošević objavio predizborni spot, u Srbiji osvanuli i njegovi jumbo plakati

Foto: Instagram

NA INSTAGRAM profilu Andrije Miloševića osvanuo je video u kojemu je fanovima objavio da nakon dvadeset godina rada želi preuzeti dio društvene odgovornosti i aktivirati se, jer više ne može biti nijemi promatrač.

Andrija je dodao da je vijest o "preuzimanju društvene odgovornosti" htio reći prvo fanovima na društvenim mrežama, te ih zamolio da ga podrže i da zajedničkim snagama pokušaju promijeniti nešto.

Objavu dijeli Andrija Milošević (@andrijamilosevic_official) Vel 5, 2018 at 1:30 PST

Budući da se Srbija priprema za lokalne izbore, fanovi Andrije Miloševića su se podijelili na one koji se nadaju da se zajebava i na one koji su odlučili podržati njegovu političku karijeru, ako do toga dođe.

Na Twitteru se pojavila i fotografija golemog predizbornog plakata u Novom Sadu s likom Andrije Miloševića i brojem 20, a slogan njegove kampanje glasi "Za Rusiju i Europu".

Andrija Milošević možda bi mogao ponoviti uspjeh Luke Maksimovića alias Ljubiše Preletačevića Belog, koji je prošle godine kao izmišljeni lik osvojio treće mjesto na predsjedničkim izborima.

andrija milošević i njegovi najbliži saradnici vizetkoja81 gospodar pršljenova i poludeli brat

izborna lista vratimo beogradu osmijeh na lice pic.twitter.com/AvxhQHA3Sw — upotrebi klikere (@idemo_radimo) February 4, 2018