VIDEO Ekipa Teorije velikog praska dirljivom scenom oprostila se od Hawkinga

Screenshot: Youtube

EKIPA Teorije velikog praska odala je počast nedavno preminulom fizičaru Stephenu Hawkingu koji se u poznatoj seriji pojavljivao čak sedam puta.

U novoj epizodi Sheldon s Amy otvara dar slavnog fizičara koji mu je prije smrti poslao džepni sat s posvetom.

In this exclusive, unaired clip from last night’s season finale, the happy couple gets one last gift from #StephenHawking. 💕 #BigBangTheory pic.twitter.com/xgpU7G7Wpw