VIDEO Suze u 3, 2, 1 - kuhaj!: "Presjeklo me kad sam vidio Martinu, nisam se mogao suzdržati"

Foto: Press

NEKI SU SE U show 'Tri, dva jedan – kuhaj!' došli zabavljati, drugi nešto naučiti, a treći već znaju osnove kulinarstva i žarko žele proći što dalje u showu. Među ovim posljednjima su i natjecateljski par iz Dubrovnika, koji je sinoćnji prolaz dalje dirnuo do suza.

"Nisam se mogao suzdržati. Nisam mogao glumiti nekog Herkulesa da izdržim to bez suza. Kada sam vidio Martinu, baš me je nekako presjeklo i morao sam to nekako izbaciti iz sebe, da mi bude lakše.“, kazao je Ante nakon što je saznao da su on i Martina prikupili dovoljan broj bodova za prolaz u TOP 10. „Bilo mi je neugodno ispred kamera. Mislio sam si 'di ću ja sad ovakav zaplakat, bože sačuvaj'. Ali to je znak da nam je baš stalo do prolaska.", objasnio je 28-godišnjak zbog čega su na njegovom licu tekle suze radosnice.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Osim Martine i Ante, na popisu 10 najboljih kandidata našli su se i Nikolina i Otto, koji su u sinoćnjem restoranskom zadatku prikupili najveći broj bodova, ukupno sedam. Oglušili su se na Špičekovu molbu da se opuste i "ne kuhaju dobro", već su pripremili zanimljiv jelovnik u kojem je bilo i mesa.

Od natjecanja su se oprostile najstarije natjecateljice, Ružica i Barica, te kćer i otac iz Čavla. "Odlazimo kući, ali moram priznati da nam je izuzetno drago što naši novostečeni prijatelji nastavljaju ovu avanturu. To je kao da smo i mi ostali u showu…", kaže Antonia, sretna što natjecanje nije završila bez bodova.

Sve zanimljive trenutke iz sinoćnje epizode možete pogledati na digitalnoj platformi RTLplay, dok od ponedjeljka, 5. veljače, na RTL-u kreće novi selekcijski krug u kojem ćemo upoznati četiri nova para koja traže prolaz u TOP 10.