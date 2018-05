Više žena optužilo Morgana Freemana za seksualno zlostavljanje: "Pokušavao mi je dignuti suknju"

Foto: Getty Images

VIŠE ŽENA optužilo je glumca Morgana Freemana zbog neprimjerenog ponašanja i seksualnog zlostavljanja, piše CNN.

Optužbe su se pojavile u četvrtak kad je neidentificirana žena rekla CNN-u da ju je glumac zlostavljao 2015. godine kad je radila kao asistent produkcije na komediji U velikom stilu (Going in Style), u kojoj je Freeman glumio.

Žena kaže kako ju je Freeman često neprimjereno dirao te imao komentare o njezinom tijelu i odjeći na dnevnoj bazi.

EXCLUSIVE: Eight women accuse Morgan Freeman of inappropriate behavior. They say it happened on movie sets, at his company and in interviews. https://t.co/IdIP1vAcSn pic.twitter.com/YuOo2BxyxW

