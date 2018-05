Vrijeme je da se registrirate na Index Oglase i uštedite gomilu novca

Screenshot: YouTube

IMATE auto kuću, agenciju za nekretnine ili jednostavno prodajete stvari putem interneta i još uvijek niste registrirani na Index Oglasima? Vrijeme je da se to promijeni.

Prednosti pojedinačnog oglašavanja na našem oglasniku su brojne, ali ono što se najviše sviđa našim korisnicima je to što je apsolutno sve besplatno. Index Oglasi su najveći potpuno besplatan oglasnik na našem tržištu i besplatni će ostati zauvijek. Registracija i predaja oglasa za nekretnine, automobile ili bilo koju drugu vrstu oglasa uopće se ne naplaćuju. Ni 298 ni 294 ni 79 kuna mjesečno.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ako imate više oglasa i želite otvoriti tzv. trgovinu i dalje sve ostaje besplatno. Na nekim drugim oglasnicima ćete za otvaranje svoje trgovine morati izdvojiti čak do 11 tisuća kuna godišnje, a ti troškovi mogu itekako narasti. Ukoliko želite oglasiti još neke stvari uz kategoriju u kojoj ste otvorili trgovinu morati ćete platiti još i do preko 100 kuna mjesečno i to samo po jednom oglasu. Postavite li 10 takvih oglasa dolazimo do brojke od minimalno 1000 kuna mjesečno tj. barem 12 tisuća kuna godišnje. U ovom slučaju se radi o ukupnoj cifri od preko 20 tisuća kuna za uslugu koju možete dobiti potpuno besplatno.

Ukoliko želite uštedjeti tisuće i tisuće kuna posjetite nas na adresi www.index.hr/oglasi/ i u samo par klikova postanite jedan od naših 160 tisuća registriranih korisnika.

Ono što se posebno sviđa svim auto kućama i agencijama za nekretnine je mogućnost automatske sinkronizacije i povlačenje svih njihovih oglasa na našu web stranicu. Ni ova opcija se, kao ni sve ostale, ne naplaćuje, a oglašivačima uvelike olakšava posao, štedi vrijeme, i što je najbitnije - pomaže u prodaji. Nije potrebno unositi jedan po jedan oglas već sve možete raditi sa svoje stranice. Svaka promjena vezana uz oglas vidljiva je i na našem oglasniku. Svi koji žele automatsku sinkronizaciju mogu se javiti na e-mail igor.hudika@index.hr.