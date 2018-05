Screenshot: YouTube

WILL SMITH napokon je otkrio kako je zaista postao Princ iz Bel Aira odnosno kako je dobio ulogu koja mu je promijenila život.

U svom najnovijem vlogu holivudski glumac priznao je da je zaboravio platiti porez pa je bio bez para. Nakon uspjeha prvog albuma, ali i totalnog debakla drugog, nije znao što bi sa sobom. Zahvaljujući tadašnjoj djevojci, koja ga je praktički natjerala da nešto radi, a bilo je to 1989. godine, našao se na pravom mjestu u pravo vrijeme.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Završio je tako na kućnom tulumu glazbenog mogula Quincyja Jonesa, koji ga je praktički natjerao na audiciju ispred mnoštva ljudi iz industrije. "Uzmi nekoliko minuta, uzmi deset minuta, pomaknut ćemo namještaj, svi ćemo sjesti i napraviti ovdje audiciju", prepričao je Smith Quincyjeve riječi.

Will Smith želio se pripremiti, no naposljetku ga je Jones uvjerio. "Jebiga, može onda za deset minuta", rekao je naposljetku Will te otkrio kako su tri mjeseca kasnije već snimali pilot.





"Pouka priče je da uvijek kažete da. I da slušate svoju djevojku", zaključio je s osmijehom Princ iz Bel Aira.