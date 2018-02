Za Valentinovo htio curu odvesti na Red Hot Chilli Pepperse, nećete vjerovati što se dogodilo

Foto: Twitter

BRITANAC koji je djevojku htio iznenaditi koncertom Red Hot Chili Peppersa neugodno se iznenadio kad je shvatio da ju je doveo na koncert Red Hot Chili Pipersa koji sviraju gajde.

Duncan Robb iz Chesterfielda kupio je karte još u prosincu, kad je pomislio kako je dobro prošao jer ih je platio manje od 40 funti.

"Vidio sam da je koncert 10. veljače i odlučio spojiti s Valentinovom", rekao je za ABC. Odmah je uzeo karte, a shvatili su da nije riječ o Peppersima već Pipersima tek kad su prošli tjedan sjetjeli u Sjevernu Irsku na koncert.

"U srijedu je moja djevojka htjela saznati tko je predgrupa, no nije našla ništa o koncertu Red Hot Chili Peppersa u Belfastu", rekao je Robb. Kad je shvatio da je njegov plan pošao po krivu, fotke je objavio na Twitteru gdje su odmah izazvale puno pažnje.

Still can’t believe we’ve flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the ‘worlds best bagpipe band’ @chillipipers ... thought I’d got a rate good deal on tickets n’all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I