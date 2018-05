Screenshot: YouTube

PASTA ITALIANA, hit Vojka V s njegovog prvijenca Vojko, u dva mjeseca prikupio je više od 1,2 milijuna pregleda, a na njega su sad reagirali i umirovljenici.

>>>Vojko Vrućina ima album godine<<<

Na YouTubeu osvanula je snimka umirovljenika iz Doma za starije osobe Trešnjevka iz Zagreba koji su preslušali Vojkov hit, te ga komentirali, a njihove reakcije mogle bi vas dobro nasmijati.

"Više priča nego pjesme", primijetio je jedan gospodin, dok je jedna gospođa uvidjela da puno priča o pasti za zube.

"To nije za moju generaciju", "nešto mi ovo ne paše", "nije to teški rap, meni bi to bilo dobro", još su neki od komentara. Kako su reagirali ostali, pogledajte u snimci iznad.