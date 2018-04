"Zbog liječnika koji me uvjeravao da sam samo dobila menstruaciju našla sam se na rubu smrti"

Foto: Instagram

NOVINARKA Hattie Gladwell iz Velike Britanije našla se na rubu smrti zbog liječničke nepažnje.

Još 2014. počeli su je mučiti grčevi u želucu i zatvor, pa se nakon nekoliko dana napuhnutosti i kronične konstipacije obratila svom liječniku opće prakse.

"Tad sam imala samo 18 godina i kad god bih otišla kod liječnika imala sam dojam da me ne shvaća ozbiljno. Bila sam samo mlada cura s hormonima koja se još razvija. Rekao mi je da me vjerojatno muče 'ženski problemi'", piše ona za Metro.

Liječniku se s istim problemom obratila više puta, ali svaki put joj je rekao istu stvar.

"Bilo je očito da ih frustrira što toliko često dolazim, a jedan liječnik mi je doslovno prevrnuo očima i nazvao me hipohondrom. Bila sam frustrirana, ali znala sam da nešto nije u redu", tvrdi ona.

U listopadu 2014. na poslu joj je počelo krvarenje iz rektuma.

"Krv mi se slijevala niz nogu. Jako sam se prestrašila. Prvo sam pomislila da sam možda dobila mjesečnicu, no onda sam shvatila da dolazi iz mog anusa", objasnila je.

U to je vrijeme, kaže, spala na 50 kilograma, što je bilo puno manje od njene uobičajene kilaže, no liječnik joj je rekao da se vjerojatno radi o poremećaju u prehrani. Ponadala se da će je nakon krvarenja shvatiti ozbiljnije, no nije se dogodilo.

"Iako sam mu rekla odakle krvarim, pokušao me uvjeriti da sam samo dobila mjesečnicu. Rekla sam mu da imam mjesečnice od 14. godine i da ih znam razlikovati od rektalnog krvarenja, no nije me slušao. Nakon toga sam jednostavno odustala", kaže Hattie.

U siječnju 2015. joj je ozbiljno pozlilo.

"Rušila sam se, bilo mi je vruće i vrtjelo mi se u glavi. Imala sam temperaturu, mučninu, grčeve u želucu i proljev. Moj liječnik mi je prepisao tablete koje nisu djelovale", priča ona.

Na kraju ju je majka odvela svom liječniku koji je posumnjao na upalu slijepog crijeva i poslao ju u bolnicu.

"U bolnici su me operirali i uklonili mi slijepo crijevo. Stanje mi je bilo jako loše. Nakon tjedan dana bila sam na rubu smrti. Moje debelo crijevo je bilo na rubu pucanja. Kad sam se probudila iz nesvjestice shvatila sam da sam bila na hitnoj operaciji u kojoj su mi uklonili debelo crijevo i ugradili mi somu", napisala je ona.

Analiza tkiva je pokazala da je cijelo vrijeme živjela s ulceroznim kolitisom, upalnom bolešću crijeva.

"Teško sam se nosila s tim da imam somu, no još teže mi je padalo što me nitko nije doživljavao ozbiljno. Cijelo je iskustvo ostavilo ozbiljnih tragova na mom mentalnom zdravlju. Zanemarivanje mog liječnika me skupo koštalo", zaključila je ona.