Željko Pervan: EU je debela laž, treba nam promjena u glavi

Screenshot: YouTube

UOČI današnjeg nastupa u Sarajevu, Željko Pervan dao je intervju za Radiosarajevo.ba u kojem je, između ostalog, govorio o brojnim problemima s kojima se susreću zemlje u regiji.

Popularni komičar i glumac smatra kako se u posljednjih 35 godina nije promijenilo puno. "Ma to je uvijek sve isto. Mislim da je odnos prema svijetu oko sebe, ljudima, događajima, nekim procesima uvijek isti. Ako stojiš sa strane i kritički to kuhaš u glavi onda je sve isto, nije se ništa promijenilo. Uvijek ima nepravde, moćnika. Hamlet je pisan 1602. godine pa njegova dvojba kaže što da radim protiv mora nevolja, svakakvih događanja. Uzeti mač pa se boriti ili sebe maknuti, to je jedina borba. Dakle, potpuno je ista stvar i danas. Prije isto ekipa u odijelima, sa šnalama na kravatama, da ne bi kravatom po janjetini dok jedu, a to je i danas. Mislim da svjetske stvari ostaju iste, neki se snađu, moćnici, beskrupulozni, neki to nisu. Lažnih umjetnika, lažnih raznih ljudi, svi žive na grbi, a čovjek u rudniku kopa ugljen. Prema tome, odnos prema toj ekipi je uvijek isti i 30 godina se nije ništa promijenilo među ljudima. Sve je isto - zavist, zloba, podmetanje, ljubavi, pravljenje djece. Sve je isto", rekao je.

"Mislim da nije moguće pokrenuti masovne promjene, samo čovjek ne smije gledati tako široko. "Juriš drugovi" - šta će ti to? Ti se moraš u datim okolnostima pobrinuti za sebe i svoje bližnje. Jednostavno se prilagoditi i izvući maksimalno, to je to. Oni koji to ne mogu, oni pate, ne mogu se snaći u nekakvim grubim uvjetima kakvi su danas. Obični čovjek je isto zločest, i svakakav. I lijen, i pije, i tuče ženu, i vara je, i trči 50 sekundi na 100 metara. Obični čovjek nije ništa drukčiji od nekog predsjednika vlade. Samo što on nema priliku masovno mijenjati, osim samog sebe, a ovaj drugi ima i neće. To je samo razlika u položaju, a ljudi su ljudi. Ja ne hvalim nekog ko je žuljevite ruke. To je sve super, ali svako ima svoju neku namjenu na ovom svijetu i moramo se snaći. I onda u tim međusobnim procesima, tu ja vidim puno materijala za svoj stand-up", dodao je.

Otkrio je i što misli o Europskoj Uniji te o budućnosti zemalja u regiji. "EU vam je neka obećana zemlja, utopija, gdje vi gledate jednu Njemačku, ili Nizozemsku ili Engleziće, još malo. Tada dobivate pojam da ćete biti nešto kao isti, međutim to je debela laž, jer glavna ideja EU-a je da su isti zakoni i da kapital može probiti bez da se moraju svakih 100 kilometara drugi zakoni poštovati. Tako da njihov novac, koji je nagomilan, može da se kreće. Recimo jedna Norveška koja nije u EU-u, ali nema veze, ima 750 milijardi dolara viška, ima ih dosta takvih i što će oni nego kod plemena kupovati sve što vrijedi. To je borba za resurse, za ono što su oni potrošili, a mi imamo jer smo tupavi pa ne znamo to trošiti. To je ideja EU-a, nije ideja unije nikakva plemenita, to sam oduvijek govorio i to i danas mislim još više. Nije to budućnost za zemlje regije i jedino na silu neke zakone uvesti kod nas koji su kod njih dobri. Past pod njihovu kapu, to je horor. To nije rat, da vas sad osvoje, iako bi i to mogli, nego to sada nije kulturno osvajati vojskom nego se to radi novcima, firmama, bankama. Dakle, đubrad kupi koncesije, kupi sve što vrijedi i uzme, a vama daju obećanja. A narod ispaćen jedva čeka da recimo jedan Nijemac, fin gospodin, solo brkovi žuti u odijelu kaže, e vi ćete isto k'o i mi. Pa ne fali nama unija s nekim da bismo bili isti kao i oni, nego fali promjena svijesti. Nema tamo ono čik na cesti ili peku janjce usred Berlina, nego je potrebna promjena u glavi", zaključio je.