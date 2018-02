Žiri Tri, dva, jedan - kuhaj! odlučio: "Ovo je najgori dan u sezoni"

Foto: Press

U SRIJEDU navečer žiri showa "Tri, dva, jedan – kuhaj!" donio je jednoglasnu odluku: ovo je najgori dan u ovoj sezoni!

Od ukupno 12 tanjura, samo je jedan bio jestiv, a taj su napravili Lea i Marko. Bezukusna hrana, krivi odabir recepta, nedovoljno poznavanje obrade namirnica i neorganiziranost glavni su krivci zbog čega je baš ova epizoda opisana kao totalni debakl. Mateja Domitrović Sabo prva je otvorila dušu i priznala kako je "ovo jedan od tužnih dana za sve natjecatelje" jer su na kušanje redom donosili "jadnjikava i otužna jela". S njom su se složili i kolege…

"Ajde, kad probaš dva dobra jela, jedno loše još i može proći. Ali ovako, kada zaredom kušaš desetak loših jela, onda to na tebe djeluje negativno. Zato molim drage gledatelje da nam oproste ako se neki put izrazimo neprimjereno, ako povisimo ton ili učinimo nešto što ne treba. Volio bih da i gledatelji mogu doživjeti kako je to kad konstantno kušaš ovako loša jela", poručio je Tomislav Špiček, koji je školskim načinom ocjenjivanja opisao epizodu s - nedovoljnim.

Žiri, između ostalog, od natjecatelja traži motivaciju i želju za učenjem. No toga sinoć nije bilo niti u naznakama, što je razljutilo i Ivana Pažanina. "Muči me jedan veliki problem - ova emisija ide toliko godina na televiziji i već svi napamet znaju što žiri traži, kako jela trebaju izgledati. I onda nam se serviraju ovako loša jela! Naravno da mi je žao što se to dogodilo jer je hrana moja ljubav, moj život i sve oko hrane shvaćam previše emotivno. Nekad i malo previše nego što bi trebalo… Ali, ja sam takav i gotovo!", rekao je Pažanin nakon što je odbio dati komentar na jelo uz objašnjenje da mu ponavljanje jedno te istog "crpi energiju".

Svjestan je da će natjecatelji zaboraviti na njegove savjete čim kroče izvan studija, pa se ponio onom da je šutnja - zlato. No, sutra je dan odluke – koja dva para kuhara amatera odlaze u nastavak natjecanja, a koja dva para zauvijek napuštaju show?