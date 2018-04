"Život na rubu civilizacije": Novinara Guardiana oduševio nerazvikani hrvatski nacionalni park

Foto: The Guardian/YouTube/Instagram

UGLEDNI The Guardian objavio je tekst novinara Kevina Rushbyja o Nacionalnom parku Paklenica pod naslovom "Život na rubu civilizacije": Planinarenje hrvatskim planinama.

Rushbyja je oduševio 14 kilometara dugačak kanjon, a 712 metara visok Anića kuk nazvao je "europskim odgovorom na El Capitan u Yosemitu". U planinarskom domu u Paklenici susreo je domara Dalibora Bračića koji je gore živio pune četiri godine, dok ga nedavno nije zamijenila nova domarka Irena Šaran, te njegovog prijatelja kojeg zovu Vuke.

A post shared by Kevin Rushby (@kevinrushby_travel_adventure) on Aug 2, 2017 at 12:59pm PDT

"To je Vuke, The Wolf, on zna svaki korak parka. Tu živimo samo on, ja i moja djevojka Korana. Mi smo čuvari gornjeg svijeta", objasnio mu je Bračić.

"Nakon toga stiglo je dvoje mladih planinara koji su Bračića pitali za šifru za WiFi i mjesto gdje mogu napuniti mobitele. 'Prijatelji, ovdje dolazite puniti svoje baterije, ne one u mobitelu. I nema WiFi-ja, sve ste to ostavili iza sebe', rekao im je", opisao je Britanac zgodu koja ga je fascinirala.

"Živim na rubu civilizacije. Ljudi me pitaju za vruće tuševe, ja im pokažem na potok. Mnogo ljudi se okrene i krene natrag kad shvate da tu nema flaširane vode ili sladoleda. Ovo mjesto je filter za sve ono što leži 'iza'", objasnio mu je domar koji se u planinarski dom doselio iz Zadra.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

A post shared by Kevin Rushby (@kevinrushby_travel_adventure) on May 15, 2017 at 3:17pm PDT

Novinar i njegov prijatelj su prenoćili u planinarskom domu, večerali divljač i uživali u domaćem crnom vinu, nakon čega su još odlučili istraživati.

Čitateljima The Guardiana objasnio je i da se posljednji "pravi" stanovnik Paklenice odselio 2016. godine u dobi od 94 godine. "Još prije 40 godina tu je bilo dosta ljudi, no sad, bez njih, šuma se oporavila. A s njom su se vratili i medvjedi", opisao je novinar i dodao da se u Paklenici nalazi šuma koja se smatra trenutno najvećom u Dalmaciji. Naglasio je i da Paklenica ima čak 79 endemskih biljnih vrsta.

A post shared by Kevin Rushby (@kevinrushby_travel_adventure) on May 19, 2017 at 3:14pm PDT

Oduševile su ga i orhideje, hrastovi, bukova šuma i borovi, a spomenuo je i minska polja s kojima se na tom području dugo borilo.

Na kraju teksta preporučio je posjet Paklenici u proljeće kada temperatura u parku zna biti oko 26 Celzijevih stupnjeva.