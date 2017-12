Joga pomaže u ublažavanju simptoma menopauze

HINA / PETAK, 29.12.2017 12:00

Na temelju novih podataka joga može učinkovito ublažiti tjelesne simptome poput valova vrućine, noćnog znojenja, slabosti ili simptoma vezanih uz mjehur

Foto: 123rf

ŽENE koje vježbaju jogu u menopauzi mogu imati blaže simptome poput noćnog znojenja ili valova vrućine od vršnjakinja u menopauzi koje se ne bave tom vrstom vježbanja, pokazalo je istraživanje.



Tim je analizirao podatke iz ranijih 13 istraživanja koja obuhvaćaju 1306 žena i koje su nasumičnim odabirom bile uključene u program vježbanja joge, u druge programe vježbanja, u zdravstveno savjetovanje ili nisu bile uključene ni u kakve programe. Sve su žene na početku istraživanja patile od simptoma menopauze.



Joga se pokazala dobrom u ukupnom ublažavanju simptoma menopauze, tjeskobe povezane s tim simptomima, te pojedinačno u ublažavanju valova vrućine i noćnog znojenja, vaginalne suhoće i bolnih snošaja, pokazalo je istraživanje.



U odnosu na druge vrste vježbanja koje se prakticiraju za ublažavanje noćnog znojenja i valova vrućine joga je imala bolje rezultate kao i u usporedbi sa zdravstvenim savjetovanjem u pogledu ukupnih simptoma menopauze.





“Već je bilo naznaka u ranijim istraživanjima da bi joga mogla pomoći ublažavanju psihičkih simptoma povezanih s menopauzom poput promjena raspoloženja, depresije i problema sa spavanjem”, kaže voditelj istraživanja Holger Cramer, direktor istraživanja u odjelu za internu i integrativnu medicinu klinike Essen-Mitte i sveučilišta Duisburg-Essen u Njemačkoj.“Na temelju novih podataka joga može učinkovito ublažiti tjelesne simptome poput valova vrućine, noćnog znojenja, slabosti ili simptoma vezanih uz mjehur”, kazao je Cramer. “To pokazuje potencijalne dobrobiti joge za sve žene sa simptomima menopauze”.U okviru istraživanja koja su trajala od 4 do 16 tjedana žene su bile uključene u programe joge koji su trajali od jedan puta tjedno do 14 puta tjedno.S obzirom na to da su korištene razne vrste joge ne može se reći koja je najbolja za ublažavanje simptoma menopauze, napisali su znanstvenici u časopisu Maturitas.S obzirom na to da je joga niskorizična tjelesna aktivnost koja se može prilagoditi tjelesnim sposobnostima pacijenata treba je uzeti u obzir kao metodu ublažavanja simptoma, kaže dr. Rachael Polis iz zdravstvenog sustava Crozer-Keystone u američkom gradu Springfieldu koja nije bila uključena u istraživanje.