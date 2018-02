Najčešće pogreške koje rade ljudi kada žele smršavjeti

Foto: 123RF

IZBJEGAVAJTE ih i vaša će transformacija biti ugodnija i brža.



1. Tražite načine kako ekspresno smršavjeti



Zaboravite na to! Brzo i jednostavno mršavljenje te dovođenje u formu jest nemoguće, odnosno možda i postoji no ono ima "jo-jo" efekt pa se kilogrami najčešće brzo i vrate.



2. Mislite kako zdrava hrana nema kalorija



Potpuno netočno, jer i zdrava hrana, baš poput nezdrave, ima kalorijske vrijednosti. Dakle, i kod nekih zdravih namirnica morate paziti na to koliko ih jedete.



3. Pazite što birate za međuobroke



Možda vam se sušeno voće ili orašasti plodovi čine kao odlična užina i sigurno su puno bolja opcija od čokolade, no i oni sadrže pregršt kalorija, što može sabotirati vaše krajnje ciljeve, ako ih redovito konzumirate.



4. Iz prehrane ste odlučili izbaciti baš sve nezdrave namirnice





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Iako će vam se to možda činiti proturječno, nije dobro ako odjednom iz svoje prehrane izbacite baš sve nezdrave namirnice, jer na kraju dana i vi ste samo čovjek od krvi i mesa, i željni ste i takvih namirnica, što je sasvim normalno. Drastično ukidanje ove hrane dovest će do još veće želje za istom. Dakle, cheat day ili više njih, zapravo vam pomažu da ostanete na pravom putu.Voćni sokovi nisu zdravi koliko mislite, jer su zapravo leglo poveće količine šećera i kalorija. Zato se ljudima na dijeti prije svega preporučuju voda i nezaslađeni čajevi.Cardio vježbe su odlične, no nemojte se bojati utega, jer treninzi snage tope masnoće brže nego bilo koji drugi način. Također, kada izgradite mišiće, oni pomažu bržem sagorijevanju masnih naslaga i tako vam dugoročno pomažu u održavanju tjelesne forme.Krivo, krivo i sto puta krivo! Iako vjerujemo kako želite do rezultata što prije, pretjerivanje s vježbanjem nije način. Vaše tijelo i mišići trebaju odmor kako bi se izgradili.Nutricionisti, treneri i stručnjaci se slažu u jednom: vaga je najgori način praćenja napretka, jer mršavljenje je puno više od brojke na njoj. Mjerite se, slikajte svaki dan ili isprobavajte odjeću u koju dosad niste stali te budite ponosni na sebe na svakom koraku.