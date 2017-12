Nutricionisti otkrivaju što trebate jesti u svakom obroku da biste izgubili na težini

F.P. / NEDJELJA, 31.12.2017 12:00

Sljedeće godine jedite mudro i rezultati će doći

NE DONOSIMO vam cijeli meni, već tablicu koju biste si trebali pospremiti.



Izbor namirnica neka bude vaš, ali ih birajte uz ove pametne smjernice.



Smjernice su provjerene i stručne, dale su ih dvije američke nutricionistice, Stephanie Clarke i Willow Jarosh, a one su u nekoliko tablica otkrile što biste svakodnevno trebali jesti za doručak, ručak, večeru i međuobroke te koliko bi svaki obrok trebao imati kalorija.

Birajte pametno: Popis dobrih i loših ugljikohidrata

Top namirnice s najviše proteina



Tablice će vam dobro doći da znate odabrati vrste namirnica i njihove okvirne količine za svaki obrok, znajući da se pod mastima podrazumijevaju zdrave masti (zdravija ulja, masne ribe, sjemenke i orašasti plodovi....), pod ugljikohidratima voće, povrće i cjelovite žitarice te proizvodi od njih, pod proteinima čisto meso, jaja, mliječni proizvodi, pod vlaknima voće, povrće i (svakodnevno) neka vrsta grahorica te šećeri - sve zdravije varijante te šećeri iz voća.



Doručak:



Kalorija: 300 do 400

Proteina: 13 do 20 grama

Vlakana: minimalno 6 grama

Ugljikohidrata: 40 do 55 grama

Masti: 10 do 15 grama

Šećera: manje od 36 grama



Međuobrok:



Kalorija: 150

Ugljikohidrata: 14 do 20 grama

Proteina: 6 do 10 grama

Masti: 6 do 10 grama

Vlakana: minimalno 3 grama

Šećera: manje od 10 grama





Ručak



Kalorija: 400 do 500Proteina: 20 do 30 gramaVlakana: minimalno 8 gramaUgljikohidrata: 50 do 65 gramaMasti: 13 do 18 gramaŠećera: manje od 20 gramaKalorija: 450 do 550Proteina: 25 do 35 gramaUgljikohidrata: 50 do 75 gramaVlakana: minimalno 8 gramaMasti: 15 do 25 gramaŠećera: manje od 7 gramaKalorija: 1600Proteina: 80 grama ili 20 posto cjelodnevne prehraneVlakana: minimalno 25 gramaUgljikohidrata: 200 grama ili gotovo 50 posto cjelodnevne prehraneŠećeri: manje od 70 gramaMasti: 53 grama ili 30 posto cjelodnevne prehraneAko ćete uz ove smjernice početi i vježbati, tad postotak ugljikohidrata u dnevnoj prehrani možete malo smanjiti u korist proteina, koje trebate pojačati prije i poslije treninga.





