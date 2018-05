Obratite pozornost: Ovo su skriveni simptomi povišenog šećera u krvi

V.M. / UTORAK, 22.05.2018 09:35

Zbog promjene načina života, od dijabetesa obolijevaju sve mlađi ljudi • Simptomi dijabetesa su često prikriveni i oboljelima treba duže vremena da shvate da se radi upravo o toj bolesti

DIJABETES ili šećerna bolest je poremećaj povišenja šećera u krvi i jedan od većih javnozdravstvenih problema, piše self.com.



Zbog promjene načina života, od dijabetesa obolijevaju sve mlađi ljudi. Simptomi dijabetesa su često prikriveni i oboljelima treba duže vremena da shvate da se radi upravo o toj bolesti.



Međunarodna dijabetološka federacija procjenjuje kako će broj oboljelih premašiti 590 milijuna do 2035. godine.



Donosimo vam neke od najčešćih simptoma šećerne bolesti:



- Slabost



Ako se stalno osjećate slabo i umorno, to bi mogao biti prvi simptom povišenog šećera, tvrdi dr. Deena Adimoolam.



- Glavobolje



S obzirom na to da su glavobolje česta boljka, važno je znati s kakvim se glavoboljama susrećete (migrenom, na primjer). Ipak, svaka kronična glavobolja bi trebala biti razlog za posjet liječniku.



- Mutan vid





Prevelika doza glukoze u krvi može rezultirati pogoršanjem vida.- Stalna potreba za mokrenjemGlukoza utječe i na vaše bubrege pa se potreba za mokrenjem povećava.- Žeđ i suha ustaPrirodni simptom povišenog šećera u krvi je i potreba za tekućinom.- Problemi s koncentracijom- Pojačana glad- Zbunjenost- Ostajanje bez daha- Mučnina i bol u trbuhu