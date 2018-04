Odlučili muškarci i žene: Kako izgleda savršeno žensko tijelo?

SELMA HODO / PETAK, 27.04.2018 14:00

Istraživanje je otkrilo kako žene idealno žensko tijelo opisuju kao atletsko • Muškarci, s druge strane, više vole obline

VJEROJATNO uopće nije iznenađenje to što su muškarci i žene dali različit odgovor na pitanje što je prema njima idealno žensko tijelo.

Naime, istraživanje koje su u siječnju sproveli RiverMend Health i Centar za poremećaje u ishrani iz Rosewooda otkrilo je kako žene idealno žensko tijelo opisuju kao atletsko, dok muškarci više vole obline.

Od 1004 ispitanika koji su sudjelovali u ovom istraživanju 54 posto odgovorilo je kako je atletska građa poput one Davida Beckhama i Michaela Phelpsa idealna za muškarca, dok su rezultati kada je riječ o ženskom tijelu varirali. 49 posto žena smatra da je atletski tip građe poput Jennifer Lopez i Gwen Stefani idealan za žene, dok 38 posto muškaraca smatra da su seksi žene s oblinama i to one koje su građene poput Kim Kardashian West i Marije Carey.

Specijalistica za poremećaje u prehrani Dena Cabrera smatra da je ženski stav o idealnom tijelu takav kakav jest zahvaljujući marketingu.

"Žene su preplavljene fotografijama idealnog tijela i sklone smo tome da vidimo sebe na način koji snižava našu vrijednost. Dame previše važnosti pridaju fizičkom izgledu, kilaži i obliku tijela", smatra ona.

Ali nisu samo žene te koje se brinu zbog izgleda. Više od 75 posto sudionika istraživanja kaže da bi se odreklo nečega u čemu uživa ako bi im to pomoglo da "preko noći" postignu "savršen" izgled. Bili su spremni izbjegavati prženu hranu, alkohol, društvene mreže, pa čak i seks. Mali postotak ljudi, 3 %, rekli su da bi u zamjenu za idealno tijelo pristali dati čak i svoj dom, a dva posto bi ih odustalo od osobe koju voli radi savršenog fizičkog izgleda, piše Health.com.

Nažalost, ovo istraživanje je pokazalo da su muškarci skloniji tome da od svojih partnerica traže čak i neke ekstremne mjere kako bi izgledale savršeno. Oko 13 % muškaraca kaže da bi željelo da njihova partnerica vježba do ekstremnih granica fizičke izdržljivosti svakodnevno, bez obzira na bol, u usporedbi sa samo pet posto žena.

Također, pet posto muškaraca kaže da bi željelo da njihove partnerice gladuju radi fizičkog izgleda, u usporedbi s jedan posto dama koje bi to tražile od svog partnera.

Tri posto muškaraca podržalo bi partnericu u uzimanju laksativa da bi smršavila ili u povraćanju nakon obroka, dok žene ne bi podržale partnera u tome.

Cabrera, koja je i autorica knjige Mom in the Mirror: Body Image, Beauty, and Life after Pregnancy, misli da muškarci vjerojatno sve to ne misle u nekom lošem smislu.

"Ne mislim da oni to izjednačavaju s negativnošću. Oni izgled ne povezuju sa samopoštovanjem", kaže specijalistica.

Ipak, kaže da je imala najmanje jednu pacijenticu s partnerom koji je bio toliko agresivan po pitanju partneričinog izgleda da je na kraju veza postala nasilna.

"Veza se na kraju svela na ispunjavanje potreba muškarca, a zanemarivanje partneričinih potreba, njenog samopoštovanja i vrijednosti. U vezi bi trebali biti dvoje jednakih partnera koji su povezani, a ne da se zasniva samo na izgledu", zaključuje ona.