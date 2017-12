Prestanite čuvati sir u plastičnim folijama, ovo je puno zdraviji način

F.P. / NEDJELJA, 24.12.2017 09:00

Od danas ga čuvajte baš tako

Foto: 123rf



SIR je živ, a plastična mu vrećica/folija ne da "živjeti".



Barem tako tvrde na brojnim portalima gdje smo pronašli dobre savjete kako čuvati sir tako da on ne gubi svoje nutritivne vrijednosti jer kako se čini, vrećice i folije prilično ga "guše".



"Sir ima vrlo specifične potrebe i ako ga želite zadržati u najboljem izdanju, morate na njega malo više paziti. Iako ga kupujemo umotanog u plastiku, to ne znači da bismo ga takvog trebali i skladištiti", piše autorica članka na portalu She Knows, Justina Huddleston koja nam je otkrila mali vodič kako očuvati sir u hladnjaku da bi ostao "pun svojih potencijala", umjesto da počne lagano "umirati".





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Siru treba zraka, inače će se njegov okus početi mijenjati i sigurno neće biti isti četvrti dan kao i prvi dan. Sir se ne smije gušiti, jer se tako brže kvari, pogotovo kad pričamo o mekšim sirevima", tvrdi ona.

"Osim toga", piše i na portalu LittleThings, "kako je sir proizveden uglavnom od ulja i masti, zato može lakše apsorbirati kemikalije i okuse iz plastike, a kako plastični proizvodi nisu za konzumaciju, ne želite jesti toksine i spojeve koje sadržava plastika".



Kako ga onda čuvati?



Kad otklonimo uobičajene načine čuvanja - plastičnu foliju, aluminijsku foliju ili zatvorenu, uglavnom plastičnu posudu, što nam ostaje da bismo prestali "gušiti" sir?



Evo što nam savjetuju:



"Sir treba biti omotan u masni papir, a najbolje ga je čuvati u donjoj ladici hladnjaka koju nećete tako često otvarati, jer će tako i temperatura i količina vlage stalno biti ista. Ovisno o kolikom komadu sira pričamo, naravno, pa ako se bojite da će se sir tako brzo osušiti, tad ga možete lagano omotati folijom. Dok god folija dotiče samo papir, a papir siru ostavlja dovoljno zraka, sir se neće isušivati niti će se 'gušiti'.