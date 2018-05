Rituali buduće princeze: Evo što sve radi Meghan Markle da bi ostala fit

V.M. / SUBOTA, 19.05.2018 10:51

Meghan Markle je trenutno u centru pozornosti cijelog svijeta • Donosimo vam deset njenih rituala koje ponavlja svaki dan kako bi uvijek izgledala besprijekorno

Foto: Splash



DANAS su princ Harry i njegova odabranica Meghan Markle u centru pozornosti cijelog svijeta. O kraljevskom vjenčanju priča se već mjesecima. Meghan je pod povećalom javnosti pa mora paziti i na najmanji detalj. Pojačala je treninge te posebno pazi na prehranu kako bi izgledala besprijekorno u vjenčanici, piše cosmopolitan.com.



Donosimo vam deset rituala koje ponavlja svaki dan kako bi uvijek izgledala savršeno:



1. Voli kuhati



Meghan kaže da voli kuhati, a barem jednom tjedno priprema svoj omiljeni recept: prženu cvjetaču sa slanutkom i ljutim umakom. Takvo jelo često jede uz salatu ili kao prilog nekoj proteinskoj namirnici. "Svaki dan skuham nešto", rekla je Meghan za magazin Shape.



2. Izbjegava fast food



Meghan je jednom prilikom izjavila za magazin Chalkboard kako je prošlo mnogo mjeseci otkad je zadnji put prošla kroz "drive-in" (poput onih McDonald'sa ili Burger Kinga).



3. Opušta se vikendom



"Dok sam snimala seriju Suits, morala sam jako paziti što jedem. Vikendom bih se malo opustila. Bitna je ravnoteža", rekla je Meghan za magazin Best Health.



4. Zdrav doručak i proteinska večera



Dan najviše voli započeti toplom vodom s limunom i zobenom kašom s bananama i sirupom od agave ili s borovnicama i medom. Za večeru najviše voli jesti morsku hranu.



5. Pije puno vode



"Hidratizirajte se. Stalno. Vaša će koža izgledati puno bolje, sve će izgledati bolje", kaže Meghan za Shape.



6. Vježba i trči s osobnim trenerom



Meghan voli trčati jer tako razbistri glavu. "Treba mi trčanje za psihički mir isto onoliko koliko mi treba da bih ostala u formi", rekla je Meghan za Shape. Dodala je i kako se poslije svakog treninga osjeća sjajno i euforično.



7. Pije crno vino



Meghan uživa u čaši crnog vina dnevno, rekla je u intervjuu za Best Health. Najdraža vina su joj Malbec, Cabernet i Pinot Noir, prenosi delish.com.



8. Bavi se jogom



Ljubav prema jogi naslijedila je od majke koja je bila instruktorica joge. Najviše voli vježbati hot i vinyasa jogu u hip-hop studiju u Los Angelesu.



9. Pije smoothieje



Smoothieji su u zadnje vrijeme postali pravi hit, a zna to i Meghan koja svoju dnevnu dozu vitamina i minerala dobiva upravo iz tog hranjivog napitka.



10. Radi 15-minutne treninge



S obzirom na njen gust raspored, Meghan ne stigne satima vježbati pa treninge podijeli na 15-minutne vježbe za različite mišićne grupe koje kombinira s kardio vježbama.