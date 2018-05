Šest apsurdnih mitova o hrani u koje ljudi još vjeruju

V.M. / PONEDJELJAK, 21.05.2018 19:20

Neki bizarni mitovi o hrani su još uvijek aktualni i ljudi u njih vjeruju • Mitovi poput onoga da će nam progutana žvaka ostati u tijeku sedam godina su potpuna besmislica

NEKI bizarni mitovi o hrani su još uvijek aktualni i ljudi u njih vjeruju. Ovih šest mitova o prehrani su potpuna besmislica, piše sheerluxe.com.



1. Progutana žvakaća guma



Ako ste progutali žvaku, nemojte paničariti, kaže gastroenterolog dr. Rodger Liddle. Mnogi ljudi vjeruju da progutanoj žvakaćoj gumi treba sedam godina da izađe iz tijela. Liječnici sa Sveučilišta medicine Duke kažu da to nije istina.



"Naš probavni trakt iznimno je jak – ako može probaviti odrezak, može probaviti i žvakaću gumu. Jednom kad uđe u njega, izaći će kao i sve drugo. Ne postoji određeni vremenski period za probavljanje žvakaće jer on ovisi od osobe do osobe", ističe doktorica Lisa Ganjhu.



2. Hrana poslije 20 sati



Postoji mit da ćete smršavjeti ako prestanete jesti poslije 20 sati. Kasna večera je problematična ako jedete velike količine kalorične hrane. Prehrana poslije osam sati nije povezana s gubitkom kilograma, ako i ostatak dana ne pazimo što jedemo ili vježbamo, sudeći po istraživanju Obesity Rewievs iz 2012. godine.



3. Jaja su loša





Prema novijim istraživanjima, razina kolesterola u jajima je znatno niža nego se prije smatralo. Iako pretjerivanje u jajima može dovesti do povišenog kolesterola, konzumacija četiri jajeta tjedno neće povisiti rizik od bolesti srca, piše fitness.com.Da, mrkva sadrži A vitamin koji je dobar za vid, ali to ne znači da ćete dobiti supermoći i pobijediti dalekovidnosti ili kratkovidnost.Mnogi ljudi vjeruju da je hrana koja je pala na pod i dalje sigurna za konzumaciju ako je pojedu u roku od tri sekunde. Ovo jednostavno nije istina, riskirate da se zarazite raznim bakterijama s prljavštine s poda, kaže dr. Lisa Ackerley za Telegraph.U mitu da jabuka čisti zube ima nešto i istine, ali nemojte se zavaravati da je dovoljno pojesti jabuku umjesto pranja zubiju četkicom i pastom za zube ili koncem.