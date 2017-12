FOTO Kujica Molly je teško stradala u prometnoj nesreći i treba vašu pomoć

S.S. / SUBOTA, 23.12.2017 19:20

Foto :Gordana Pasanec



OVO je priča o Molly, maloj mješanki udomljenoj iz "Životinjske bande" , uplašene kujice kojoj je trebalo puno pažnje i ljubavi koju je dobila u skromnom domu obitelji Kirin. Prije pet dana u naselju Travno pogodio ju je auto u punoj brzini i produžio ( cesta je bila prazna,mogao ju je zaobići ,samo da je htio). Vlasnici su odmah priskočili u pomoć ozlijeđenoj Molly kao i dobro ljudi koji su se slučajno našli na mjestu događaja.

Molly je jako krvarila jer joj je bila prerezana vratna arterija. Ljudi koji su se našli tamo priskočili su u pomoć i zajedno s vlasnicom Molly hitno odvezli na veterinarski fakultet gdje ju je zaprimio Dr.vet.med Petar Kostešić koji je taman izlazio iz dežurstva i spremao se na slobodne dane. Vidjevši u kakvom je kujica stanju i koliko se vlasnica trudila stisnuti arteriju da ne iskrvari, odmah je pružao Molly prvu pomoć i poslao je na RTG kako bi se vidjelo što se sve nažalost desilo. Uz prerezanu vratnu arteriju.

Molly ima frakturu diska i mora na operaciju kralježnice. Molly je odlično podnijela operaciju te uz divnu skrb osoblja s veterinarskog fakulteta i doktora koji ju je zaprimio Molly se dobro oporavlja. Čitav zahvat košta 8000 kn, kćeri gđe Kirin, Petra i Dora su se odrekle poklona za Božić samo da se njihova Molly spasi i vrati kući, no ipak to nije dovoljno novaca s obzirom na to da primanja ima samo jedan ukućanin ove obitelji.

Molly još čeka oporavak, njega i dodatne terapije, ali vjerujemo da će se Petra i Dora jako dobro brinuti za svoju ljubimicu. Ovim putem smo zamoljeni prenijeti apel za pomoć prikupljanja sredstva za pokrivanje troškova liječenja i operacije Molly.

Grupa na Facebooku Škvadra iz parka je pokrenula inicijativu prikupljanja dobrovoljnih priloga 23. i 24. 12. u Parku za pse Siget -Trnsko od 18-20 h. Ako želite i možete pomoći Molly , djevojčicama Petri i Dori i obitelji Kirin možete se obratiti i Gordani Pasanec na broj telefona 0913733020.

Sjetite se da je dobro činiti dobro i da se dobro, dobrim vraća! Vjerujemo da će im u ovo doba svaka kuna dobro doći da pokriju ovaj trošak i pomognu da se Molly oporavi kako treba.

