I psi ne mogu spavati zbog briga, baš kao ljudi

Foto: 123rf.com

ZNATE li kako je to kada legnete spavati, ali ne možete zaspati? Iako vam je tijelo umorno, mozak radi kao lud. Razmišljate o raznim stvarima koje su se desile tijekom dana, o stvarima koje će se desiti. Brinete se je li vam netko dao kompliment ili vas je uvrijedio.

Niste sigurni kako ćete napraviti sve što morate i jeste li napravili što ste trebali. Naravno da znate kakav je to osjećaj, jer mi smo ljudi i normalno je da imamo briga. No nedavno istraživanje u Mađarskoj objavljeno u magazinu The Royal Scientific dokazuje da i psi imaju problema sa spavanjem, pogotovo kada su pod stresom.

Pse baš kao i nas muče razne brige i ne mogu mirno spavati. Istraživanje je mjerilo količinu sna kod pasa koji su bili izloženi pozitivnim i negativnim emocijama prije spavanja. Pozitivne emocije su bile dodir vlasnika, a negativne prilaženje zastrašujućeg stranca.

Rezultati su pokazali da su psi izloženi pozitivnim emocijama spavali mirnijim i dubljim snom, dok su psi izloženi stresom spavali laganim i isprekidanim snom. Zanimljivo je da su psi izloženi stresu prije spavanja prosječno brže zaspali od ostalih pasa, što je vrlo slično ljudskom ponašanju.

Znate onaj osjećaj kada očajnički želite da ovaj dan što prije završi i da što prije zaspite? Prema novim saznanjima, i naši ljubimci mogu zbog briga provesti besanu noć.

