Kujica je potpuno poludjela kad joj se vlasnica nakon 9 mjeseci obratila putem videopoziva

Foto: Oriany De Oliveira

VRLO je teško biti odvojen od svog ljubimca, a Oriany De Oliveira to jako dobro zna. Ona se morala odseliti iz Venezuele zbog posla, a svoju kujicu nije mogla povesti sa sobom. Kujica Layla ostala je s njezinim roditeljima i njoj je bilo jednako teško ovih devet mjeseci bez najdraže osobe. Njezina vlasnica kaže kako je Layla ljubav njezina života i kako joj je užasno teško bez nje jer joj je ona najbolja prijateljica koju je ikada imala. Sve ove mjesece redovito se čula s majkom, no bilo joj je teško što to ne može činiti i s Laylom.

No onda su jednoga dana došle do sjajne ideje. Oliveira je pozvala majku putem videopoziva, a u njezinu je prisustvu bila i Layla. Layla je odmah prepoznala svoju vlasnicu i imala je najljepšu reakciju. Iako je bilo divno vidjeti je, Oliveira kaže kako joj je u isto vrijeme bilo teško jer ju nije mogla dotaknuti i pomaziti. Nadamo se da će Oliveira vrlo brzo biti u boljoj financijskoj situaciji te da će svoju ljubimicu posjetiti u što skorijem roku.

