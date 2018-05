Nakon što je vidio studente kako novcima kupuju hranu, ovaj je pas izumio svoj novac

NI.B / PETAK, 11.05.2018 20:53

Foto: Facebook

MISLILI smo da nitko ne može pobiti tvrdnju da novci ne rastu na granama, no jedan pas je to uspio. Pametni pesonja imena Negro živi na tehničkom institutu u Kolumbiji. Radnici su ga udomili i on slobodno tumara po kampusu i druži se sa studentima. Od njih je i vidio da hranu plaćaju novcima pa je htio biti fer i napraviti isto. Odlučio je da je vrijeme da stane s moljenjem za hranu i osmislio je sjajan plan. Jednoga je dana došetao s listom u ustima i mahao repom te tako pokazao radnicima da želi poslasticu. Oduševljeni njegovom inteligencijom, odlučili su mu dati i više nego je tražio.

Psić je shvatio da je njegov plan uspio i svakoga je dana dolazio tražiti pseće kolačiće na isti način. No, radnici i studenti su se dogovorili kako može dobiti poslasticu samo dva puta u danu jer ne valja pretjerivati. Ova je priča vrlo brzo postala viralna, a Negra su proglasili najpametnijim psićem na svijetu. No, kako i ne bi? Pametni čupavac ostavio je cijeli svijet bez teksta. Radnici kažu kako nisu mogli vjerovati kada se to prvi put dogodilo te kako nikada nisu upoznali pametnijeg psa.

