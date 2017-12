Ovaj pas je trebao biti uspavan, ali ga je divna žena spasila.

S.S. / NEDJELJA, 24.12.2017 19:30

Screenshoot: YouTube

KAKO to biva s pit bullovima, i ovom psu se nije smiješila sreća. Felon je pas koji je korišten za borbe, njegov život je bio pun mučenja i zlostavljanja. Odrezali su mu škarama uši da može ići u borbe i tjerali ga da bude nešto što u svom srcu nije. Žena koja ga je udomila je čula statističke podatke koliko se crni psi teško udomljavaju, čula je o psima kojima režu uši i koji su osuđeni na smrt i odlučila je da želi jednog takvoga spasiti.

Felon je bio pas koji je trebao biti uspavan, no ipak mu je zasjalo sunce. Kada je konačno bio spašen, ovaj pas je bio potpuno ugašen, praznog pogleda, bez ikakve želje za životom. Za njegovu novu ljudsku mamu on je bio pravi izazov! Prepun ožiljaka s hrpom zdravstvenih problema, kako fizičkih tako i psihičkih. No ona nije odustajala, znala je da se negdje duboko unutra krije jedno veselo razigrano pseto velikog i dobrog srca. 7 mjeseci je trajala borba za život.

Felon se povlačio u kut i različito reagirao na svoju vlasnicu. Ponekad je režao na nju, ponekad okretao glavu, iako se osjećala bespomoćno, nije htjela odustati. Igrom slučaja u kuću je došao još jedan pas i Felon je prvi puta pokazao znakove znatiželje i prvi puta mahnuo repićem. Tada je došla i odluka da moraju udomiti još jednog peseka. Od kada je Envy ušla u njihov život sve se promijenilo na bolje.

Felon se je počeo otvarati, a Envy je bila okidač koji mu je bio potreban da opet postane sretan pas. Zahvaljujući Envy, naučio se vjerovati ljudima, naučio se igrati i zabavljati i kako voljeti i biti voljen!

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz kućne ljubimce, instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: ljubimci.



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.