Reporter je spasio ozlijeđenu pticu, no vrlo je brzo požalio zbog svoje odluke

NI.B / ČETVRTAK, 19.04.2018 12:57

Foto: Matt Gravelling

SPASITI ozlijeđenu životinju plemenit je čin. No, nekada zbog neznanja napravimo nešto što ne bismo trebali. Matt Gravelling radi za BBC. Mislio je da proživljava običan dan na poslu, no njegov se dan pretvorio u pravu avanturu. Na putu do mjesta s kojeg je trebao dati izvještaj dogodilo se nešto što ga je natjeralo da stane. Ugledao je ozlijeđenu crvenu lunju i odlučio joj pomoći. Unio ju je u svoj auto te izašao van kako bi nazvao pomoć.

Za nekoliko minuta, zbunjena ptica počela je dolaziti svijesti, a Matt više nije mogao ući u svoje vozilo. Tek je tada shvatio da to nije bila dobra ideja te je na trenutak požalio. Nije mu bilo žao što je spasio pticu, nego je bio pomalo ljut što nije našao bolje rješenje. Tri je sata stajao izvan auta i čekao da dođe pomoć.

Cijelu je priču odmah podijelio na Instagramu, a nakon tri sata obavijestio je svoje pratitelje da je pomoć došla. Društvo za zaštitu životinja odvelo je ljutu pticu iz auta, a on je konačno mogao doma. Sigurni smo da ovu avanturu nikada neće zaboraviti, a ako je i dalje ljut na sebe što nije pronašao drugačije rješenje, treba se samo sjetiti da je ovim nasmijao tisuće i tisuće ljudi iz cijeloga svijeta.

