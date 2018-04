NI.B / PONEDJELJAK, 30.04.2018 16:58

ČESTO govore da se psi bolje slažu s djecom nego što to čine mace. No, mi to ne možemo potvrditi. Teško je dati jednoznačan odgovor na pitanje - jesu li mace i djeca pobjednička ili gubitnička kombinacija!? S mačkama i djecom nije moguće generalizirati jer postoje djeca i mace koje se nikako ne slažu, ali i oni koji se slažu izvrsno. No, treba biti svjestan činjenice da su djeca često bučna, ishitrena, prave nagle pokrete i ispuštaju krikove, a to zna smetati macama.

Ponekad su djeca gruba, nemaju osjećaj da će ljubimce njihovi "dodiri" boljeti, a mace na to znaju reagirati grebanjem ili grickanjem. No, maci iz videa ne smetaju dodiri ove bebe. Beba ju je uzela za šapicu i ne pušta je. Neke bi mace reagirale drugačije, no ova je odlučila uzvratiti bebi na najljepši mogući način. Nećemo vam kvariti video, puštamo vas da se sami uvjerite u njihovo predivno prijateljstvo.

