SVI vrlo dobro znamo koliko su mace alergične na vodu. Naravno, postoje izuzeci i mi smo se susretali s nekima od njih. No postavlja se pitanje - je li macama potrebno kupanje?! Iako su mačke vrlo sposobne kada je higijena u pitanju, ponekad im je potrebna naša pomoć. Mačke je potrebno kupati kada na krznu imaju nešto opasno ili otrovno, kada se previše uprlja, ulijepi ili usmrdi.

No, susreti s vodom za njih su nešto traumatično i strašno. Mace s ovih snimaka pravi su dokazi za to. Sve su se one potpuno šokirale kada su upale u vodu i htjele su što prije izaći na sigurno. Nama su smiješne i slatke, no vjerujemo da one u svemu ovome nisu vidjele ništa zabavno. Kupate li vi svoje mace i postoji li neka koja uživa u tome?

