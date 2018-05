VIDEO Cijeli je život htjela psića, a njezin joj je muž konačno ispunio želju

NI.B / SRIJEDA, 09.05.2018 13:43

Screenshot: Rumble

NEKI ljudi ljubimce žele još od malih nogu, no nisu imali priliku ni mogućnosti ostvariti si tu želju. Kada smo još sasvim mala djeca, roditelji nas često uvjeravaju kako su ljubimci prevelika obaveza, ne znajući da upravo ljubimci djeci grade karakter te ih uče pravim vrijednostima i obavezama. Za ljubimce se često odlučujemo kada prvi put odemo od doma.

No neki ljudi ih zbog obaveza ne mogu imati ni tada, osobito ako se radi o studentima koji često putuju. Ljubimcima teško padaju neprestana putovanja i seljakanje pa se ljudi tada ipak odlučuju ne udomiti životinju. Ova je žena cijeloga života htjela psića, no nikako ga nije uspjela udomiti. Njezin muž zna za njezinu neispunjenu želju i odlučio joj je ispuniti to što toliko jako želi. Njezina reakcija govori više od tisuću riječi, a možete je pogledati u videu koji slijedi.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Source: Surprise Puppy by ViralHog

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz Index Ljubimce, instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: ljubimci.



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.